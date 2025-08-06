Український диверсант в РФ заклав вибухівку під російський ударний гелікоптер Мі-28 (відео)

Невідомий росіянин встановив вибухівку на шасі повітряного засобу Збройних сил Російської Федерації. Вартість гелікоптера Мі-28 — 18 мільйонів доларів.

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В Тверській області Росії підірвали ударний гелікоптер Мі-28, припаркований на злітній смузі. Про це повідомили у телеграм-каналі "Національний спротив України".

Зазначається, що диверсія сталася в Торжку Тверської області в 344-му центрі бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації.

"Учасник Народного Спротиву України проник на злітну смугу центру та заклав вибуховий пристрій на ударний гелікоптер Мі-28, який росіяни активно застосовували для ударів по Україні. Наслідки диверсії очевидні. Росіяни можуть тільки здогадуватися, скільки ще "коліс у фур" і "безпілотників" буде вибухати на території інших військових аеродромів", — йдеться в повідомленні.

Наслідки вибуху оцінити доволі складно, адже вибухівку кріпили до шасі гелікоптера.

Зазначається, що 344-й центр бойового застосування та перенавчання льотного складу армійської авіації — єдиний в Росії центр, де льотчики опановують усі типи бойових гелікоптерів та складний пілотаж

Вартість гелікоптера Мі-28 — 18 мільйонів доларів.

Гелікоптер Мі-8 РФ — деталі

Нагадаємо, що вночі 4 серпня ССО СБУ завдали потужного удару по авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму — пошкоджено п’ять російських бойових літаків, включно з Су-30СМ. Це один із наймасштабніших ударів по військовій інфраструктурі РФ у Чорноморському регіоні.

26 липня агенти ГУР знищили СУ-27УБ на аеродромі "Армавір" у РФ. Агент українських спецслужб підпалив літак Су-27УБ, на якому навчали пілотів ЗС РФ.

5 липня ГУР Міноборони провело диверсію поруч з Владивостоком, підірвавши газогін та водогін: труби йшли на полігон 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

25 червня морські дрони та ударні борти "Лазар" атакували базу ЗС РФ у Криму. Росіяни втратили три радіолокаційні станції "Небо", які "бачать" українські винищувачі на відстані близько 400 км і коштують $100 мільйонів.