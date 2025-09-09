Дешеві ракети для Leopard і Challenger: MBDA працює над новим боєприпасом Akeron MBT 120

Найбільший європейський виробник ракет MBDA на виставці DSEI UK представив розробку нової ракети Akeron MBT 120, призначеної для установки в 120-мм танкові гармати. Вона дає змогу уражати цілі, що перебувають за укриттями, без необхідності прямої видимості.

Боєприпас Akeron MBT 120 можна використовувати як звичайний снаряд, що істотно збільшує можливості танків Leopard 2, Challenger 3 та інших машин зі 120-мм гарматою. Про це пише Defense News у матеріалі від 9 вересня.

Ракета оснащена пасивним електронно-оптичним/інфрачервоним шукачем і працює за принципом "вистрілив і забув". Система забезпечує атаку зверху, з ураженням найменш захищених ділянок ворожої бронетехніки.

Інженери MBDA підкреслюють, що рішення враховує досвід війни в Україні, де більшість танкових боїв ведуть на дистанціях до 1500 метрів, і часто застосовують вогонь наосліп.

"Ці нові боєприпаси дадуть змогу (танкам) вести бойові дії зовсім іншим чином — максимально підвищити свою бойову ефективність, збільшити виживаність, обмежити залежність від сторонніх систем, таких як артилерія, і домінувати в ближньому бою в тому, що ми вважаємо війною нового покоління з використанням однакового озброєння", — пояснив представник компанії-розробника.

Ракети для танків — дешеві та самостійні Akeron MBT 120

Технічні характеристики Akeron MBT 120:

калібр: 120 мм (сумісність зі стандартами НАТО);

довжина: менш як 1 м;

маса: близько 20 кг;

принцип вогню: "вистрілив і забув";

наведення: пасивний EO/IR-шукач;

режим атаки: зверху;

можливість інтеграції з системою танка через канал передачі даних.

Європейські розробники планують провести випробування Akeron MBT 120 у четвертому кварталі 2025 року, а серійне виробництво Crossbow може розпочатися вже у 2026-му. Компанія активно розвиває мережу постачальників у Європі, що дасть змогу налагодити масштабне виробництво і забезпечити незалежність від зовнішніх ланцюжків.

Щодо вартості розробки, то вона залежатиме від остаточних технічних характеристик, які уточнюватимуть замовники. Однак у MBDA позиціонують ракету як "економічно ефективне рішення для ближньої зони видимості". Зазначається, що ракетний двигун запускатиме боєприпас зі ствола гармати з низькими перевантаженнями, після чого він розженеться до надзвукової швидкості. Це дасть змогу уникнути необхідності використання дорогих компонентів, стійких до високих перевантажень.

Нагадаємо, наприкінці травня європейський концерн MBDA заявив про успішне проведення випробувань нової протитанкової ракети Akeron LP. Ця система озброєння призначена для ураження широкого спектра цілей, включно з бронетехнікою, позиціями та цінною інфраструктурою противника.