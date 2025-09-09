Дешевые ракеты для Leopard и Challenger: MBDA работает над новым боеприпасом Akeron MBT 120
Крупнейший европейский производитель ракет MBDA на выставке DSEI UK представил разработку новой ракеты Akeron MBT 120, предназначенной для установки в 120-мм танковые орудия. Она позволяет поражать цели, находящиеся за укрытиями, без необходимости прямой видимости.
Боеприпас Akeron MBT 120 можно использовать как обычный снаряд, что существенно увеличивает возможности танков Leopard 2, Challenger 3 и других машин с 120-мм пушкой. Об этом пишет Defense News в материале от 9 сентября.
Ракета оснащена пассивным электронно-оптическим/инфракрасным искателем и работает по принципу "выстрелил и забыл". Система обеспечивает атаку сверху, поражая наименее защищенные участки вражеской бронетехники.
Инженеры MBDA подчеркивают, что решение учитывает опыт войны в Украине, где большинство танковых боев ведется на дистанциях до 1500 метров, и часто применяется огонь вслепую.
"Это новое боеприпасы позволят (танкам) вести боевые действия совершенно иным образом — максимально повысить свою боевую эффективность, увеличить выживаемость, ограничить зависимость от сторонних систем, таких как артиллерия, и доминировать в ближнем бою в том, что мы считаем войной нового поколения с использованием одинакового вооружения", — пояснил представитель компании-разработчика.
Ракеты для танков — дешевые и самостоятельные Akeron MBT 120
Технические характеристики Akeron MBT 120:
- калибр: 120 мм (совместимость со стандартами НАТО),
- длина: менее 1 м,
- масса: около 20 кг,
- принцип огня: "выстрелил и забыл",
- наведение: пассивный EO/IR-искатель,
- режим атаки: сверху,
- возможность интеграции с системой танка через канал передачи данных.
Европейские разработчики планируют провести испытания Akeron MBT 120 в четвертом квартале 2025 года, а серийное производство Crossbow может начаться уже в 2026-м. Компания активно развивает сеть поставщиков в Европе, что позволит наладить масштабное производство и обеспечить независимость от внешних цепочек.
Что касается стоимости разработки, то она будет зависеть от окончательных технических характеристик, которые будут уточняться заказчиками. Однако в MBDA позиционирует ракету как "экономически эффективное решение для ближней зоны видимости". Отмечается, что ракетный двигатель будет запускать боеприпас из ствола пушки с низкими перегрузками, после чего он разгонится до сверхзвуковой скорости. Это позволит избежать необходимости использования дорогостоящих компонентов, устойчивых к высоким перегрузкам.
Напомним, в конце мая европейский концерн MBDA заявил об успешном проведении испытаний новой противотанковой ракеты Akeron LP. Данная система вооружения предназначена для поражения широкого спектра целей, включая бронетехнику, позиции и ценную инфраструктуру противника.