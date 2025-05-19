Пробивает 1 метр стали: Франция испытала новую противотанковую ракету 5 поколения

В Европе концерн MBDA заявил об успешном проведении испытаний новой противотанковой ракеты Akeron LP, которая предназначена для поражения широкого спектра целей, включая бронетехнику, позиции и ценную инфраструктуру противника.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель заявляет, что Akeron L — самая совершенная многоцелевая управляемая ракета большой дальности 5-го поколения, разрабатываемая на сегодняшний день. Она была разработана в рамках программы MAST-F.

Недавно проведенные стрельбы во французском центре огневых испытаний DGA Essais de Missile проверяли возможности ускорителя и главного ракетного двигателя.

Технические характеристики ракеты:

Вес менее 40 кг,

длина 1,7 м в тубусе и диаметр 150 мм;

наведение на цель может осуществляться по инфракрасному (с неохлаждаемой матрицей) или оптическому каналам, либо в полуактивном режиме через лазер.

ПТУР способна пробить более 1000 мм стали.

"При ее создании были учтены передовые технологии в оптоэлектронике, БЧ, радиочастотной связи, алгоритмах наведения и обработки изображений на принципах ИИ", — заявляют в MBDA.

Цифровая система Akeron LP

- Высокоавтоматизированная система для минимальной нагрузки оператора;

- Система самонаведения и прицеливания обеспечивают высокое качество изображения во всех диапазонах для оптимального принятия решений оператором.

Интеграция Akeron LP с боевыми машинами

- Система вооружения Akeron LP оптимизирована для вертолета Tiger MK3, но также может быть интегрирована на легкие вертолеты, БПЛА MALE и наземные транспортные средства;

- Стандартные интерфейсы.

Семейство ракет 5-го поколения Akeron компания представила в июне 2022-го. Начало поставок ракеты Akeron LP ожидается в 2028 году, она должна заменить американскую ракету AGM-114R Hellfire II. Новая ПТУР имеет дистанцию огня от 8 до 20 км.

Вертолет Eurocopter Tiger MkIII может нести сразу 12 таких ракет.

Напомним, что ранее МС Великобритании испытали самую большую безэкипажную подводную лодку в Европе Excalibur.