Пробивает 1 метр стали: Франция испытала новую противотанковую ракету 5 поколения
В Европе концерн MBDA заявил об успешном проведении испытаний новой противотанковой ракеты Akeron LP, которая предназначена для поражения широкого спектра целей, включая бронетехнику, позиции и ценную инфраструктуру противника.
Об этом сообщается на сайте компании.
Производитель заявляет, что Akeron L — самая совершенная многоцелевая управляемая ракета большой дальности 5-го поколения, разрабатываемая на сегодняшний день. Она была разработана в рамках программы MAST-F.
Недавно проведенные стрельбы во французском центре огневых испытаний DGA Essais de Missile проверяли возможности ускорителя и главного ракетного двигателя.
Технические характеристики ракеты:
- Вес менее 40 кг,
- длина 1,7 м в тубусе и диаметр 150 мм;
- наведение на цель может осуществляться по инфракрасному (с неохлаждаемой матрицей) или оптическому каналам, либо в полуактивном режиме через лазер.
- ПТУР способна пробить более 1000 мм стали.
"При ее создании были учтены передовые технологии в оптоэлектронике, БЧ, радиочастотной связи, алгоритмах наведения и обработки изображений на принципах ИИ", — заявляют в MBDA.
Цифровая система Akeron LP
- Высокоавтоматизированная система для минимальной нагрузки оператора;
- Система самонаведения и прицеливания обеспечивают высокое качество изображения во всех диапазонах для оптимального принятия решений оператором.
Интеграция Akeron LP с боевыми машинами
- Система вооружения Akeron LP оптимизирована для вертолета Tiger MK3, но также может быть интегрирована на легкие вертолеты, БПЛА MALE и наземные транспортные средства;
- Стандартные интерфейсы.
Семейство ракет 5-го поколения Akeron компания представила в июне 2022-го. Начало поставок ракеты Akeron LP ожидается в 2028 году, она должна заменить американскую ракету AGM-114R Hellfire II. Новая ПТУР имеет дистанцию огня от 8 до 20 км.
Вертолет Eurocopter Tiger MkIII может нести сразу 12 таких ракет.
Напомним, что ранее МС Великобритании испытали самую большую безэкипажную подводную лодку в Европе Excalibur.