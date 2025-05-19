Пробиває 1 метр сталі: Франція випробувала нову протитанкову ракету 5 покоління

У Європі концерн MBDA заявив про успішне проведення випробувань нової протитанкової ракети Akeron LP, яка призначена для ураження широкого спектра цілей, включаючи бронетехніку, позиції та цінну інфраструктуру противника.

Related video

Про це повідомляють на сайті компанії.

Виробник заявляє, що Akeron L — найдосконаліша багатоцільова керована ракета великої дальності 5-го покоління, що розробляється на сьогодні. Її було розроблено у межах програми MAST-F.

Нещодавно проведені стрільби у французькому центрі вогневих випробувань DGA Essais de Missile перевіряли можливості прискорювача та головного ракетного двигуна.

Технічні характеристики ракети:

Вага менше ніж 40 кг,

довжина 1,7 м у тубусі і діаметр 150 мм;

наведення на ціль може здійснюватися по інфрачервоному (з матрицею, що не охолоджується) або оптичному каналам, або в напівактивному режимі через лазер.

ПТУР здатна пробити понад 1000 мм сталі.

"Під час її створення були враховані передові технології в оптоелектроніці, БЧ, радіочастотному зв’язку, алгоритмах наведення та обробки зображень на принципах ШІ", — заявляють у MBDA.

Цифрова система Akeron LP

• Високоавтоматизована система для мінімального навантаження оператора;

• Система самонаведення та прицілювання забезпечують високу якість зображення у всіх діапазонах для оптимального прийняття рішень оператором.

Інтеграція Akeron LP з бойовими машинами

• Система озброєння Akeron LP оптимізована для вертольота Tiger MK3, але також може бути інтегрована на легкі вертольоти, БПЛА MALE та наземні транспортні засоби;

• Стандартні інтерфейси.

Сімейство ракет 5-го покоління Akeron компанія представила в червні 2022-го. Початок постачання ракети Akeron LP очікується у 2028 році, вона має замінити американську ракету AGM-114R Hellfire II. Нова ПТУР має дистанцію вогню від 8 до 20 км.

Гелікоптер Eurocopter Tiger MkIII може нести одразу 12 таких ракет.

Нагадаємо, що раніше МС Великої Британії випробували найбільший безекіпажний підводний човен у Європі Excalibur.