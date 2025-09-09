ЗС РФ планують повернути в стрій старі системи С-300ПС: що показали супутникові фото, — аналітики

Нові супутникові знімки з території Хабаровського радіотехнічного заводу свідчать про масштабне переміщення військової техніки, зокрема елементів застарілих комплексів С-300ПС, знятих з виробництва.

Related video

За два роки з території російського заводу вивезено значну кількість техніки, повідомив 8 вересня OSINT-аналітик Athene Noctua. На фото зафіксовано шість універсальних пересувних веж 40В6МД, три радари 30Н6 і два 5Н66, 13 пускових установок 5П85, чотири мобільні ремонтні майстерні та 14 генераторів.

Аналізуючи знімки, аналітики "Мілітарного" зазначили, що детальніший аналіз показав, що частина радіолокаційних станцій 30Н6 не залишила територію заводу, а лише була переміщена всередині. Загалом на підприємстві, як і раніше, нараховується 13 таких радарів.

Хабаровський радіотехнічний завод Хабаровський радіотехнічний завод. Супутникові знімки 8 вересня 2025 року Хабаровський радіотехнічний завод. Супутникові знімки Хабаровський радіотехнічний завод. Супутникові знімки РЛС 30Н6 на Хабаровському радіотехнічному заводі

Відновлення застарілих комплексів

Експерти підкреслюють, що оскільки виробництво РЛС 30Н6 давно припинено, Москва змушена використовувати накопичені запаси. Крім того, більшість цих батарей фактично розглядаються як джерело запчастин, а не як повноцінні бойові одиниці.

Деяке обладнання, ймовірно, проходить випробування перед поверненням у стрій: на супутникових знімках помітні ознаки активності, характерні для тестування. Причому російські військові намагаються відновити лише дві батареї С-300 з восьми, що перебувають на зберіганні.

ЗРК С-300ПС: радянська спадщина

Система С-300 стала однією з ключових розробок у сфері протиповітряної оборони СРСР. Її завдання — забезпечення постійного прикриття стратегічно важливих об'єктів від усього спектра повітряних загроз: від тактичної авіації до крилатих і навіть, як стверджують російські джерела, балістичних ракет.

Пусковий комплекс 5П85СД системи С-300ПС Фото: Архівне фото

Модифікація С-300ПС, яка надійшла на озброєння в середині 1980-х, здатна вражати цілі на відстані до 75-90 кілометрів і на висотах від 25 метрів, що було гідним показником на той час.

Головна перевага комплексу — робота в умовах масованого нальоту. Радіолокатори супроводжували десятки цілей одночасно, а наведення ракет забезпечувалося навіть при щільних перешкодах. По суті, С-300ПС проєктувався з прицілом на ведення бою проти сучасної авіації НАТО.

Архітектура комплексу

Комплекс складається не тільки з ракет, а й із цілої "екосистеми". У його складі:

зенітні керовані ракети 5В55Р — основний засіб ураження,

командний пункт 5Н63С із радіолокатором підсвічування і наведення 30Н6,

пускові установки 5П85С і 5П85Д, кожна з чотирма контейнерами,

додаткові засоби виявлення: РЛС 76Н6 і 36Д6.

Нагадаємо, Збройні сили РФ в окупованому Криму вже вдруге за останні чотири дні втратили радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу С-300. Ворожу РЛС уразили Сили спеціальних операцій ЗСУ.