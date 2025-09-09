ВС РФ планируют вернуть в строй старые системы С-300ПС: что показали спутниковые фото, — аналитики

Новые спутниковые снимки с территории Хабаровского радиотехнического завода свидетельствуют о масштабном перемещении военной техники, в частности элементов устаревших комплексов С-300ПС, снятых с производства.

За два года с территории российского завода вывезено значительное количество техники, сообщил 8 сентября OSINT-аналитик Athene Noctua. На фото зафиксированы шесть универсальных передвижных башен 40В6МД, три радара 30Н6 и два 5Н66, 13 пусковых установок 5П85, четыре мобильные ремонтные мастерские и 14 генераторов.

Анализируя снимки аналитики "Милитарного" отметили, что более детальный анализ показал — часть радиолокационных станций 30Н6 не покинула территорию завода, а лишь была перемещена внутри. Всего на предприятии по-прежнему числится 13 таких радаров.

Хабаровский радиотехнический завод. Спутниковые снимки 8 сентября 2025

Восстановление устаревших комплексов

Эксперты подчеркивают, что поскольку производство РЛС 30Н6 давно прекращено, Москва вынуждена использовать накопленные запасы. Кроме того, большинство этих батарей фактически рассматриваются как источник запчастей, а не как полноценные боевые единицы.

Некоторое оборудование, вероятно, проходит испытания перед возвращением в строй: на спутниковых снимках заметны признаки активности, характерные для тестирования. Причем российские военные пытаются восстановить лишь две батареи С-300 из восьми, находящихся на хранении.

ЗРК С-300ПС: советское наследие

Система С-300 стала одной из ключевых разработок в сфере противовоздушной обороны СССР. Ее задача — обеспечение постоянного прикрытия стратегически важных объектов от всего спектра воздушных угроз: от тактической авиации до крылатых и даже, как утверждают российские источники, баллистических ракет.

Пусковой комплекс 5П85СД системы С-300ПС Фото: Архивное фото

Модификация С-300ПС, которая поступила на вооружение в середине 1980-х, способна поражать цели на расстоянии до 75–90 километров и на высотах от 25 метров, что было достойным показателем на то время

Главное преимущество комплекса — работа в условиях массированного налета. Радиолокаторы сопровождали десятки целей одновременно, а наведение ракет обеспечивалось даже при плотных помехах. По сути, С-300ПС проектировался с прицелом на ведение боя против современной авиации НАТО.

Архитектура комплекса

Комплекс состоит не только из ракет, но и из целой "экосистемы". В его составе:

зенитные управляемые ракеты 5В55Р — основное средство поражения,

командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения 30Н6,

пусковые установки 5П85С и 5П85Д, каждая с четырьмя контейнерами,

дополнительные средства обнаружения: РЛС 76Н6 и 36Д6.

Напомним, Вооруженные силы РФ в оккупированном Крыму уже второй раз за последние четыре дня потеряли радиолокационную станцию к зенитно-ракетному комплексу С-300. Вражескую РЛС поразили Силы специальных операций ВСУ.