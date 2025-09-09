Поддержите нас UA
ВС РФ планируют вернуть в строй старые системы С-300ПС: что показали спутниковые фото, — аналитики

С-300ПС комплекс ПВО
Российский зенитно-ракетный комплекс С-300 | Фото: Открытые источники

Новые спутниковые снимки с территории Хабаровского радиотехнического завода свидетельствуют о масштабном перемещении военной техники, в частности элементов устаревших комплексов С-300ПС, снятых с производства.

За два года с территории российского завода вывезено значительное количество техники, сообщил 8 сентября OSINT-аналитик Athene Noctua. На фото зафиксированы шесть универсальных передвижных башен 40В6МД, три радара 30Н6 и два 5Н66, 13 пусковых установок 5П85, четыре мобильные ремонтные мастерские и 14 генераторов.

Анализируя снимки аналитики "Милитарного" отметили, что более детальный анализ показал — часть радиолокационных станций 30Н6 не покинула территорию завода, а лишь была перемещена внутри. Всего на предприятии по-прежнему числится 13 таких радаров.

Восстановление устаревших комплексов

Эксперты подчеркивают, что поскольку производство РЛС 30Н6 давно прекращено, Москва вынуждена использовать накопленные запасы. Кроме того, большинство этих батарей фактически рассматриваются как источник запчастей, а не как полноценные боевые единицы.

Некоторое оборудование, вероятно, проходит испытания перед возвращением в строй: на спутниковых снимках заметны признаки активности, характерные для тестирования. Причем российские военные пытаются восстановить лишь две батареи С-300 из восьми, находящихся на хранении.

ЗРК С-300ПС: советское наследие

Система С-300 стала одной из ключевых разработок в сфере противовоздушной обороны СССР. Ее задача — обеспечение постоянного прикрытия стратегически важных объектов от всего спектра воздушных угроз: от тактической авиации до крылатых и даже, как утверждают российские источники, баллистических ракет.

система С-300ПС
Пусковой комплекс 5П85СД системы С-300ПС
Фото: Архивное фото

Модификация С-300ПС, которая поступила на вооружение в середине 1980-х, способна поражать цели на расстоянии до 75–90 километров и на высотах от 25 метров, что было достойным показателем на то время

Главное преимущество комплекса — работа в условиях массированного налета. Радиолокаторы сопровождали десятки целей одновременно, а наведение ракет обеспечивалось даже при плотных помехах. По сути, С-300ПС проектировался с прицелом на ведение боя против современной авиации НАТО.

Архитектура комплекса

Комплекс состоит не только из ракет, но и из целой "экосистемы". В его составе:

  • зенитные управляемые ракеты 5В55Р — основное средство поражения,
  • командный пункт 5Н63С с радиолокатором подсвета и наведения 30Н6,
  • пусковые установки 5П85С и 5П85Д, каждая с четырьмя контейнерами,
  • дополнительные средства обнаружения: РЛС 76Н6 и 36Д6.

Напомним, Вооруженные силы РФ в оккупированном Крыму уже второй раз за последние четыре дня потеряли радиолокационную станцию к зенитно-ракетному комплексу С-300. Вражескую РЛС поразили Силы специальных операций ВСУ.