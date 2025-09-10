Вісім важливих цілей: які атаки ЗСУ можуть паралізувати військову машину Росії

Американський аналітичний центр Hudson Institute представив доповідь, у якій зазначено вісім стратегічних об'єктів на території Росії та підконтрольних їй регіонів, атака на які, на думку експертів, здатна істотно ускладнити військову кампанію Москви в Україні.

Related video

Україна здатна змінити баланс сил, якщо зосередить зусилля на завдаванні ударів по восьми стратегічно важливих об'єктах на території Росії та в зонах її впливу. На думку експертів Люка Коффі та Кана Касапоглу, комбінація ударів безпілотниками, ракетами та обмежених сухопутних операцій дасть змогу Києву "вийти з глухого кута" і підвищити політичну ціну російського вторгнення.

Удари по РФ — перелік стратегічних об'єктів

Водні артерії та логістика

Першою в списку названо інфраструктуру Волго-Донського каналу, що з'єднує Каспійське і Чорне моря. Його пошкодження може зупинити пересування військових і комерційних суден, порушити постачання іранських безпілотників до Росії та завдати удару по російсько-іранському співробітництву. Хоча удари по шлюзах вимагають потужних боєголовок і високої точності, успішна атака матиме серйозний геополітичний ефект.

Удари по РФ — де розташований Волгодонський канал Фото: Google Maps

Уразливості оборонної промисловості

Експерти вказують на спільний російсько-іранський завод з виробництва безпілотників Shahed у Татарстані. Сам майданчик занадто великий для руйнування одиничним ударом, але слабким місцем об'єкта є енергопостачання, яке залежить від Нижньокамської ТЕС. Удари по регіональній енергомережі здатні призупинити випуск дронів, активно використовуваних Росією проти українських міст.

Удари по РФ — "Алабуга", особлива економічна зона промислово-виробничого типу в РФ Фото: Скриншот

Транспортні вузли та мости

У звіті виокремлено критичні пункти на кордоні Росії та Китаю, через які проходить до 60% залізничного вантажопотоку. Прямого удару по Китаю не розглядають, проте в радіусі 150 км на російській території є уразливі об'єкти, порушення роботи яких обмежить потік техніки та електроніки.

Важливо

Вразлива кримська п'ята Путіна: чому є сенс продовжувати удари по Кримському мосту

Особливу увагу приділяють мостам, що з'єднують Росію з окупованим Кримом. Крім уже атакованого Керченського мосту, експерти називають Чонгарський, Сиваський і Генічеський мости. На думку аналітиків, саме німецькі ракети Taurus є "ідеальною зброєю" для виведення цих об'єктів з ладу.

Удари по РФ — атака на Кримський міст, 2023 рік Фото: РІА Новини

Аналітики звертають увагу на високу залежність Росії від залізничного транспорту для перекидання військ і постачання. Автори зазначають, що "знищення залізничних мостів, трансформаторів і тягових підстанцій дає більше надій" на ефект.

"Унаслідок таких ударів по всій залізничній мережі, ймовірно, виникнуть каскадні затори, що створить вторинні цілі для подальших атак", — ідеться у звіті.

Морські бази

Окремий блок рекомендацій стосується російської військово-морської інфраструктури. Після того як удари БпЛА витіснили Чорноморський флот із Севастополя, Москва почала будівництво бази в Очамчирі (Абхазія). Цей об'єкт ще не захищений і уразливий для атак, що дає Україні шанс зірвати плани Кремля.

Ще більш зухвалою виглядає ідея атакувати бази Тихоокеанського флоту в районі Владивостока. Для цього аналітики пропонують використовувати контейнерні безпілотники, що запускаються з торгових суден.

Удари по РФ — російська база в порту Очамчира Фото: Netgazeti

Чинник Придністров'я

У списку цілей значиться і Придністров'я, де розміщено приблизно 1500 російських військових. Теоретично операція зі звільнення регіону дала б змогу Києву знизити загрозу Одесі та завдати Москві політичної поразки. Однак для реалізації подібного сценарію Україні довелося б відволікти значні сили від фронту на сході, що робить цей варіант найбільш ризикованим.

Отже, на думку Hudson Institute, удари по перерахованих вісьми напрямках не призведуть до миттєвого перелому війни, але їхній сукупний ефект може послабити військову машину Росії.

Нагадаємо, Україна ризикує зіткнутися з нестачею боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Фокус розбирався, які елементи ППО можуть опинитися під найбільшим тиском і наскільки критичною є залежність від американської зброї.