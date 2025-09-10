Восемь важных целей: какие атаки ВСУ могут парализовать военную машину России

Американский аналитический центр Hudson Institute представил доклад, в котором указывается восемь стратегических объектов на территории России и подконтрольных ей регионов, атака по которым, по мнению экспертов, способна существенно осложнить военную кампанию Москвы в Украине.

Украина способна изменить баланс сил, если сосредоточит усилия на нанесении ударов по восьми стратегически важным объектам на территории России и в зонах ее влияния. По мнению экспертов Люка Коффи и Кана Касапоглу, комбинация ударов беспилотниками, ракетами и ограниченных сухопутных операций позволит Киеву «выйти из тупика» и повысить политическую цену российского вторжения.

Удары по РФ — перечень стратегических объектов

Водные артерии и логистика

Первой в списке названа инфраструктура Волго-Донского канала, соединяющего Каспийское и Черное моря. Его повреждение может остановить передвижение военных и коммерческих судов, нарушить поставки иранских беспилотников в Россию и нанести удар по российско-иранскому сотрудничеству. Хотя удары по шлюзам требуют мощных боеголовок и высокой точности, успешная атака будет иметь серьезный геополитический эффект.

Удары по РФ — где расположен Волгодонский канал Фото: Google Maps

Уязвимости оборонной промышленности

Эксперты указывают на совместный российско-иранский завод по производству беспилотников Shahed в Татарстане. Сама площадка слишком велика для разрушения единичным ударом, но слабым местом объекта является энергоснабжение, зависящее от Нижнекамской ТЭС. Удары по региональной энергосети способны приостановить выпуск дронов, активно используемых Россией против украинских городов.

Удары по РФ —"Алабуга", особая экономическая зона промышленно-производственного типа в РФ Фото: Скриншот

Транспортные узлы и мосты

В отчете выделяются критические пункты на границе России и Китая, через которые проходит до 60 % железнодорожного грузопотока. Прямой удар по Китаю не рассматривается, однако в радиусе 150 км на российской территории существуют уязвимые объекты, нарушение работы которых ограничит поток техники и электроники.

Особое внимание уделяется мостам, соединяющим Россию с оккупированным Крымом. Помимо уже атакованного Керченского моста, эксперты называют Чонгарский, Сивашский и Генический мосты. По мнению аналитиков, именно немецкие ракеты Taurus являются «идеальным оружием» для выведения этих объектов из строя.

Удары по РФ — атака на Крымский мост 2023 год Фото: РИА Новости

Аналитики обращают внимание на высокую зависимость России от железнодорожного транспорта для переброски войск и снабжения. Авторы отмечают, что «уничтожение железнодорожных мостов, трансформаторов и тяговых подстанций дает больше надежд» на эффект.

«В результате таких ударов по всей железнодорожной сети, вероятно, возникнут каскадные заторы, что создаст вторичные цели для последующих атак», — говорится в отчете.

Морские базы

Отдельный блок рекомендаций касается российской военно-морской инфраструктуры. После того как удары БПЛА вытеснили Черноморский флот из Севастополя, Москва начала строительство базы в Очамчире (Абхазия). Этот объект еще не защищен и уязвим для атак, что дает Украине шанс сорвать планы Кремля.

Еще более дерзкой выглядит идея атаковать базы Тихоокеанского флота в районе Владивостока. Для этого аналитики предлагают использовать контейнерные беспилотники, запускаемые с торговых судов.

Удары по РФ — российская база в порту Очамчира Фото: Netgazeti

Фактор Приднестровья

В списке целей значится и Приднестровье, где размещено около 1500 российских военных. Теоретически операция по освобождению региона позволила бы Киеву снизить угрозу Одессе и нанести Москве политическое поражение. Однако для реализации подобного сценария Украине пришлось бы отвлечь значительные силы от фронта на востоке, что делает этот вариант наиболее рискованным.

Таким образом, по мнению Hudson Institute, удары по перечисленным восьми направлениям не приведут к мгновенному перелому войны, но их совокупный эффект может ослабить военную машину России

