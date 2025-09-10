Удар ЗС РФ по Яровій: КАБ убив пенсіонерку, родичі якої відмовилися від неї і живуть у РФ

79-річна Зінаїда Орлова, яка стояла в черзі по пенсію, жила в Яровій довгий час, її будинок постраждав від обстрілів. Її син і онука виїхали в РФ і нічого не знали про її долю під час війни.

Удар російської авіабомби по селищу Ярова на Донеччині забрав життя 25 людей, які стояли в черзі за пенсіями. Серед загиблих опинилася 79-річна Зінаїда Орлова, родичі якої живуть у Росії і відмовилися від неї, повідомила українська журналістка Гайане Авакян.

З пенсіонеркою вона разом із колегами познайомилися ще 2022 року після деокупації селища. Попри війну, вона зберігала оптимізм і допомагала виживати іншій бабусі, яка була віком 96 років.

"Зупинилися біля воріт її розбитої хати на межі Ярової та лісу, завели розмову. Баба Зіна зустріла нас радо, з посмішкою. Хоча говорила про важкі для неї речі, про окупацію та обстріли", — розповіла журналістка.

Син Зінаїди Орлової разом із сім'єю виїхав до Росії

Орлова розповідала журналістам, як її син із сім'єю виїхав до Росії. Також вона показала свій будинок, який обстрілювали росіяни. Під час окупації пенсіонерка сварилася із загарбниками і дорікала їм у захопленні українських територій.

Пенсіонерка в розмові з журналістами додзвонилася до свого сина й онуки, які нічого не знали про її долю під час війни. Відомо, що її син живе в Тюмені, але він відмовився говорити з матір'ю.

"Син уперше за час повномасштабної війни почув матір і сказав, що в нього немає часу говорити. Жінка продовжувала говорити, що дуже сумує, обіймає і любить. Він поклав слухавку ще до цього", — описала історію журналістка.

А вже 10 вересня Зінаїду Орлову виявили у списках убитих російськими військами, підсумувала Авакян.

Нагадаємо, у Міноборони Росії заперечували цілеспрямований удар по скупченню людей у Яровій. Як докази чиновники зазначили, що воронка від удару "набагато менша, ніж від ФАБів".

