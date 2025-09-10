Удар ЗС РФ по Яровій: КАБ убив пенсіонерку, родичі якої відмовилися від неї і живуть у РФ
79-річна Зінаїда Орлова, яка стояла в черзі по пенсію, жила в Яровій довгий час, її будинок постраждав від обстрілів. Її син і онука виїхали в РФ і нічого не знали про її долю під час війни.
Удар російської авіабомби по селищу Ярова на Донеччині забрав життя 25 людей, які стояли в черзі за пенсіями. Серед загиблих опинилася 79-річна Зінаїда Орлова, родичі якої живуть у Росії і відмовилися від неї, повідомила українська журналістка Гайане Авакян.
З пенсіонеркою вона разом із колегами познайомилися ще 2022 року після деокупації селища. Попри війну, вона зберігала оптимізм і допомагала виживати іншій бабусі, яка була віком 96 років.
"Зупинилися біля воріт її розбитої хати на межі Ярової та лісу, завели розмову. Баба Зіна зустріла нас радо, з посмішкою. Хоча говорила про важкі для неї речі, про окупацію та обстріли", — розповіла журналістка.
Орлова розповідала журналістам, як її син із сім'єю виїхав до Росії. Також вона показала свій будинок, який обстрілювали росіяни. Під час окупації пенсіонерка сварилася із загарбниками і дорікала їм у захопленні українських територій.
Пенсіонерка в розмові з журналістами додзвонилася до свого сина й онуки, які нічого не знали про її долю під час війни. Відомо, що її син живе в Тюмені, але він відмовився говорити з матір'ю.
"Син уперше за час повномасштабної війни почув матір і сказав, що в нього немає часу говорити. Жінка продовжувала говорити, що дуже сумує, обіймає і любить. Він поклав слухавку ще до цього", — описала історію журналістка.
А вже 10 вересня Зінаїду Орлову виявили у списках убитих російськими військами, підсумувала Авакян.
Нагадаємо, у Міноборони Росії заперечували цілеспрямований удар по скупченню людей у Яровій. Як докази чиновники зазначили, що воронка від удару "набагато менша, ніж від ФАБів".
Фокус повідомляв, що "Укрпошта" змінюватиме схеми виплат пенсій на прифронтових територіях після удару військ РФ по Яровій