Удар ВС РФ по Яровой: КАБ убил пенсионерку, родственники которой отказались от нее и живут в РФ

Cтоявшая в очереди за пенсией 79-летняя Зинаида Орлова жила в Яровой долгое время, ее дом пострадал от обстрелов. Ее сын и внучка выехали в РФ и ничего не знали о ее судьбе во время войны.

Удар российской авиабомбы по поселку Яровая в Донецкой области унес жизни 25 человек, стоявших в очереди за пенсиями. Среди погибших оказалась 79-летняя Зинаида Орлова, родственники которой живут в России и отказались от нее, сообщила украинская журналистка Гайане Авакян.

С пенсионеркой она вместе с коллегами познакомились еще в 2022 году после деоккупации поселка. Несмотря на войну, она сохраняла оптимизм и помогала выживать другой бабушке, которая была в возрасте 96 лет.

"Остановились у ворот ее разбитого дома на границе Яровой и леса, завели разговор. Баба Зина встретила нас радушно, с улыбкой. Хотя говорила о тяжелых для нее вещах, об оккупации и обстрелах", — рассказала журналистка.

Сын Зинаиды Орловой вместе с семьей уехал в Россию

Орлова рассказывала журналистам, как ее сын с семьей уехал в Россию. Также она показала свой дом, который обстреливали россияне. Во время оккупации пенсионерка ссорилась с захватчиками и упрекала их в захвате украинских территорий.

Пенсионерка в разговоре с журналистами дозвонилась до своего сына и внучки, которые ничего не знали о ее судьбе во время войны. Известно, что ее сын живет в Тюмени, но он отказался говорить с матерью.

"Сын впервые за время полномасштабной войны услышал мать и сказал, что у него нет времени говорить. Женщина продолжала говорить, что очень скучает, обнимает и любит. Он положил трубку еще до этого", — описала историю журналистка.

А уже 10 сентября Зинаиду Орлову обнаружили в списках убитых российскими войсками, заключила Авакян.

Напомним, в Минобороны России отрицали целенаправленный удар по скоплению людей в Яровой. В качестве доказательств чиновники отметили, что воронка от удара "намного меньше, чем от ФАБов".

