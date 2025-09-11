Ганялися за НЛО: американські дрони MQ-9 Reaper вразили невідомий об'єкт (відео)

Американський конгресмен-республіканець Ерік Берлісон оприлюднив відео, на якому безпілотник MQ-9 Reaper вражає невстановлений літальний об'єкт (НЛО) біля узбережжя Ємену. Примітно, що дрон ліквідував ціль за допомогою ракети Hellfire.

Related video

Інцидент стався ще в жовтні 2024 року, але запис було опубліковано тільки зараз, повідомляє видання The War Zone.

Пошуки НЛО — кадри атаки MQ-9 Reaper на невідомий об'єкт

Особливість інциденту в тому, що це перший відомий випадок, коли MQ-9 Reaper застосував керовану ракету AGM-114 Hellfire для ураження повітряної цілі. Зазвичай цю систему озброєння використовують для ударів по наземних об'єктах, а для повітряних застосовують ракети AGM-114L Longbow з радіолокаційною головкою самонаведення.

Також примітно, що для атаки було задіяно два безпілотники: перший — вів підсвічування цілі лазером (на це вказує напис LRD LASE DES в інтерфейсі), другий — безпосередньо здійснив пуск ракети.

На відео видно, що НЛО стабільно рухається, потім його вражає ракета, але об'єкт не вибухає, а лише втрачає стійкість, обертається, потім знижується і продовжує політ щонайменше до кінця запису. Аналітики звернули увагу, що на уповільнених кадрах можна побачити "ковзний" удар ракети, а відсутність детонації свідчить про те, що зброя не призначена для таких завдань.

"Ковзний удар без детонації також вказує на відсутність будь-яких модифікацій детонатора ракети, які могли б підвищити її ефективність проти повітряних цілей за допомогою неконтактного підриву".

The War Zone зазначає, що раніше MQ-9 Reaper уже застосовував зброю класу "повітря-повітря" — у 2017 році він збив безпілотник-мішень ракетою AIM-9X.

Безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper з ракетою AIM-9X Sidewinder під крилом Фото: the war zone

Однак перевірити достовірність нинішнього відео наразі неможливо, але сам Берлісон наголосив, що ролик опубліковано "в тому вигляді, в якому було отримано від інформатора", і незалежна перевірка триває. Водночас ім'я Еріка Берлісона в американських ЗМІ найчастіше згадується саме у зв'язку з публікацією матеріалів про НЛО, що викликає додаткові запитання про надійність джерела.

Раніше повідомлялося, що один із найкращих безпілотників США — розвідувально-ударний модульний БПЛА MQ-1 Predator — стає вразливим для засобів ППО. У своєму матеріалі американський журналіст Гаррісон Касс зазначив, що в контексті бойових дій проти хуситів, ці БПЛА видаються дедалі вразливішими навіть перед відсталим у технологічному плані супротивником.