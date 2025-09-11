Гонялись за НЛО: американские дроны MQ-9 Reaper поразили неизвестный объект (видео)

Американский конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон обнародовал видео, на котором беспилотник MQ-9 Reaper поражает неустановленный летательный объект (НЛО) у побережья Йемена. Примечательно, что дрон ликвидировал цель с помощью ракеты Hellfire.

Related video

Инцидент произошел еще в октябре 2024 года, но запись была опубликована только сейчас, сообщает издание The War Zone.

Поиски НЛО - кадры атаки MQ-9 Reaper на неизвестный объект

Особенность инцидента в том, что это первый известный случай, когда MQ-9 Reaper применил управляемую ракету AGM-114 Hellfire для поражения воздушной цели. Обычно данная системы вооружения используется для ударов по наземным объектам, а для воздушных применяются ракеты AGM-114L Longbow с радиолокационной головкой самонаведения.

Также примечательно, что для атаки были задействованы два беспилотника: первый — вел подсветку цели лазером (на это указывает надпись LRD LASE DES в интерфейсе), второй — непосредственно произвел пуск ракеты.

На видео видно, что НЛО стабильно движется, затем его поражает ракета, но объект не взрывается, а лишь теряет устойчивость, вращается, затем снижается и продолжает полет как минимум до конца записи. Аналитики обратили внимание, что на замедленных кадрах можно увидеть "скользящий" удар ракеты, а отсутствие детонации говорит о том, что оружие не предназначено для таких задач.

"Скользящий удар без детонации также указывает на отсутствие каких-либо модификаций взрывателя ракеты, которые могли бы повысить ее эффективность против воздушных целей посредством неконтактного подрыва".

The War Zone отмечает, что ранее MQ-9 Reaper уже применял оружие класса "воздух-воздух" — в 2017 году он сбил беспилотник-мишень ракетой AIM-9X.

Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper с ракетой AIM-9X Sidewinder под крылом Фото: the war zone

Однако проверить подлинность нынешнего видео на данный момент невозможно, но сам Берлисон подчеркнул, что ролик опубликован "в том виде, в котором был получен от информатора", и независимая проверка продолжается. При этом имя Эрика Берлисона в американских СМИ чаще всего упоминается именно в связи с публикацией материалов об НЛО, что вызывает дополнительные вопросы о надежности источника.

Ранее сообщалось, что один из лучших беспилотников США — разведывательно-ударный модульный БПЛА MQ-1 Predator — становится уязвимым для средств ПВО. В своем материале американский журналист Харрисон Касс отметил, что в контексте боевых действий против хуситов, эти БПЛА представляются все более уязвимыми даже перед отсталым в технологическом плане противником.