Бояться виходити в море: ВМС поділилися деталями атаки на корабель РФ біля Новоросійська (відео)

Росія практично перестала виводити надводні кораблі Чорноморського флоту у відкрите море, використовуючи їх тільки для рідкісних ракетних обстрілів України. На цьому тлі удар українських морських дронів по російському кораблю біля Новоросійська можна вважати значущою удачею.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу КИЇВ24 пояснив, що РФ воліє контролювати акваторію за допомогою підводних човнів, а надводні кораблі виводить лише зрідка.

"Основний вид засобів, які вони застосовують, це підводні човни, як правило. Якщо їм потрібно виходити в акваторію, щоб проводити різні заходи, чи це контроль цивільного судноплавства, чи охорона водного району, чи охорона пункту базування — неважливо, вони для цього використовували підводні човни. Надводні кораблі вони виводять, коли готові до обстрілів", — зазначив Плетенчук.

За його словами, зазвичай РФ раз-два на місяць виводить малі ракетні кораблі або фрегати для пуску "Калібрів", після чого ті повертаються в гавань. А корабель, по якому було завдано удару, перебував у Цемеській бухті і виконував завдання в інтересах російського угруповання в Новоросійську.

"Про те, щоб вийти в центральну або західну частину Чорного моря, не йдеться в принципі. Але періодично виходять хіба що протимінні кораблі для протимінних або протидиверсійних дій. Цей корабель, імовірно, проводив якісь дії в інтересах угруповання, що перебуває в Новоросійську", — додав він.

Корабель проєкту MPSV07 Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 10 вересня бійці Головного управління розвідки провели успішну операцію, атакувавши корабель проєкту MPSV07 Чорноморського флоту РФ. На озброєнні росіян лише чотири таких судна, а його вартість у межах 60 млн доларів.

Фактично це не військове судно, оскільки кораблі цього проєкту належать до багатофункціональних аварійно-рятувальних суден криголамного класу. Розвідка зазначає, що воно виконувало радіоелектронну розвідку і патрулювання підходів до бази ЧФ РФ.