Боятся выходить в море: ВМС поделились деталями атаки на корабль РФ у Новороссийска (видео)

Россия практически перестала выводить надводные корабли Черноморского флота в открытое море, используя их только для редких ракетных обстрелов Украины. На этом фоне удар украинских морских дронов по российскому кораблю у Новороссийска можно считать значимой удачей.

Спикер Военно-морских сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала КИЕВ24 пояснил, что РФ предпочитает контролировать акваторию с помощью подводных лодок, а надводные корабли выводит лишь изредка.

"Основной вид средств, которые они применяют, это подводные лодки, как правило. Если им нужно выходить в акваторию, чтобы проводить различные мероприятия, или это контроль гражданского судоходства, охрана водного района, охрана пункта базирования — неважно, они для этого использовали подводные лодки. Надводные корабли они выводят, когда готовы к обстрелам", — отметил Плетенчук.

По его словам, обычно РФ раз-два в месяц выводит малые ракетные корабли или фрегаты для пуска "Калибров", после чего те возвращаются в гавань. А корабль, по которому был нанесен удар, находился в Цемесской бухте и выполнял задачи в интересах российской группировки в Новороссийске.

"О том, чтобы выйти в центральную или западную часть Черного моря, речи не идет в принципе. Но периодически выходят разве что противоминные корабли для противоминных или противодиверсионных действий. Этот корабль, вероятно, проводил какие-то действия в интересах группировки, находящейся в Новороссийске", — добавил он.

Корабль проекта MPSV07 Фото: Википедия

Напомним, 10 сентября бойцы Главного управления разведки провели успешную операцию, атаковав корабль проекта MPSV07 Черноморского флота РФ. На вооружении россиян только четыре таких судна, а его стоимость в пределах 60 млн долларов.

Фактически это не военное судно, так как корабли данного проекта относятся к многофункциональным аварийно-спасательным судам ледокольного класса. Разведка отмечает, что оно выполняло радиоэлектронную разведку и патрулирование подходов к базе ЧФ РФ.