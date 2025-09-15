Чи потрібно проходити ВЛК щороку для отримання відстрочки: нардеп Гончаренко показав відповідь військових

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають права вимагати щорічного проходження військово-лікарської комісії для відстрочки.

Про це йдеться в офіційній відповіді командування Сухопутних військ України на запит народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, про що той написав у себе в Telegram-каналі, додавши скріни листа.

Зокрема, військові повідомили, що якщо людину визнано придатною до служби без обмежень, проходити ВЛК щороку не потрібно.

Фото: Скриншот

Гончаренко акцентує увагу на тому, що висновок ВЛК не анулюється автоматично, якщо людина потім пройшла повторний медогляд, а відмовити у відстрочці через "несвіже" проходження ВЛК не мають права.

Також, згідно з роз'ясненням командування Сухопутних військ, законом не передбачена відповідальність за те, що людина не проходить ВЛК раз на рік. Повторно на комісію відправляють тільки тих, кого визнали обмежено або тимчасово непридатними.

Нардеп Гончаренко відправив запит командуванню Сухопутних сил України щодо проходження ВЛК

"Висновок простий: вимоги ТЦК "робити новий ВЛК щороку" — це зловживання. Закон цього не вимагає", — написав Гончаренко, додавши, що ця інформація важлива для українців, які мають знати, що вони не мають права робити те, що закон не передбачає.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт зі спрощення процедури проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном. Поранені бійці ЗСУ та представники сил безпеки, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно, без повернення в Україну.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві оборони дали пояснення щодо того, чи можуть заброньованих чоловіків направити на ВЛК. З'ясувалося, що військовозобов'язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.