Нужно ли проходить ВВК каждый год для получения отстрочки: нардеп Гончаренко показал ответ военных

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки не имеют права требовать ежегодного прохождения военно-врачебной комиссии для отсрочки.

Об этом говорится в официальном ответе командования Сухопутных войск Украины на запрос народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, о чем тот написал у себя в Telegram-канале, добавив скрины письма.

В частности, военные сообщили, что если человек признан пригодным к службе без ограничений, проходить ВВК каждый год не нужно.

Фото:

Гончаренко акцентирует внимание на том, что заключение ВВК не аннулируется автоматически, если человек затем прошел повторный медосмотр, а отказать в отстрочке из-за "несвежего" прохождения ВВК не имеют права.

Также, согласно разъяснению командования Сухопутных войск, законом не предусмотрена ответственность за то, что человек не проходит ВВК раз в год. Повторно на комиссию отправляют только тех, кого сочли ограниченно или временно непригодными.

"Вывод прост: требования ТЦК "делать новый ВВК каждый год" – это злоупотребление. Закон этого не требует", – написал Гончаренко, добавив, что эта информация важна для украинцев, которые должны знать, что они не имеют права делать то, что закон не предусматривает.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по упрощению процедуры прохождения ВВК для военных, которые лечатся за рубежом. Раненые бойцы ВСУ и представители сил безопасности, которые находятся на длительном лечении за границей, смогут проходить военно-врачебную комиссию дистанционно, без возвращения в Украину.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны дали объяснения относительно того, могут ли забронированных мужчин направить на ВВК. Выяснилось, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.