ВВК можно будет пройти дистанционно, но не всем: Кабмин утвердил порядок

Раненые бойцы ВСУ и представители сил безопасности, которые находятся на длительном лечении за границей, смогут проходить военно-врачебную комиссию дистанционно, без возвращения в Украину.

Экспериментальный проект по упрощению процедуры прохождения ВВК для военных, которые лечатся за рубежом, запустил Кабинет министров Украины, сообщил народный депутат от "Европейской Справедливости" Алексей Гончаренко. Принять участие в этом проекте могут военные и силовики, которые лечатся за границей по государственной программе.

Для прохождения ВЛК не надо будет возвращаться в Украину Фото: Telegram

Проект будет действовать один год, а координировать его будет Министерство обороны Украины.

Также Фокус сообщал, что ВВК можно пройти онлайн. В августе этого года стало известно, что Кабмин планирует запустить "е-ТЦК" и новые сервисы в "Армия+".

Ранее, в июле этого года, в приложении "Резерв+" появилась возможность уплаты штрафа за неявку по повестке. До этого она действовала только для штрафов за несвоевременное уточнение персональных данных.

Еще стало известно, у кого могут забрать машину за нарушение мобилизации. Обычно за игнорирование повестки, необновление данных или непрохождение ВВК украинцев просто штрафуют. Однако в некоторых случаях может дойти и до изъятия автомобиля.

А в Министерстве обороны дали объяснения относительно того, могут ли забронированных мужчин направить на ВВК. Выяснилось, что военнообязанные с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляются на прохождение медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.