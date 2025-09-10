ВЛК можна буде пройти дистанційно, але не всім: Кабмін затвердив порядок

Поранені бійці ЗСУ та представники сил безпеки, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно, без повернення в Україну.

Related video

Експериментальний проєкт зі спрощення процедури проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном, запустив Кабінет міністрів України, повідомив народний депутат від "Європейської Справедливості" Олексій Гончаренко. Взяти участь у цьому проєкті можуть військові та силовики, які лікуються за кордоном за державною програмою.

Для проходження ВЛК не треба буде повертатися в Україну Фото: Telegram

Проєкт діятиме один рік, а координуватиме його Міністерство оборони України.

Також Фокус повідомляв, що ВЛК можна пройти онлайн. У серпні цього року стало відомо, що Кабмін планує запустити "е-ТЦК" і нові сервіси в "Армія+".

Раніше, у липні цього року, у застосунку "Резерв+" з’явилася можливість сплати штрафу за неявку за повісткою. До цього вона діяла лише для штрафів за несвоєчасне уточнення персональних даних.

Ще стало відомо, у кого можуть забрати машину за порушення мобілізації. Зазвичай за ігнорування повістки, неоновлення даних або непроходження ВЛК українців просто штрафують. Однак у деяких випадках може дійти і до вилучення автівки.

А у Міністерстві оборони дали пояснення щодо того, чи можуть заброньованих чоловіків направити на ВЛК. З’ясувалося, що іійськовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.