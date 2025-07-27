Порушення мобілізації: юристка розповіла, у кого можуть забрати машину

За ігнорування повістки, неоновлення даних або непроходження ВЛК українців штрафують. Однак, як попередила адвокатка Олена Хоменко, у деяких випадках може дійти до вилучення авто.

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За порушення мобілізації 2025 можна отримати штраф у розмірі 17-25 тисяч гривень. Однак, як пояснила експертка "РБК-Україна", якщо сплату протермінувати, до порушника застосовують додаткові санкції.

Мобілізація 2025: коли в ухилянта можуть забрати авто

На одного військовозобов’язаного можуть накласти одразу кілька штрафів. Якщо їх не сплатити вчасно, порушнику загрожують такі наслідки:

арешт рахунків або майна;

позбавлення водійських прав.

Остаточне рішення про блокування рахунків може ухвалити лише суд. Якщо за 15 днів порушник не сплачує штраф, його сума подвоюється. За законом державний виконавець має право арештувати та виставити майно на продаж, якщо сума боргу перевищує 165 тисяч гривень, а це — лише кілька несплачених штрафів.

Майно виставляють на продаж на офіційних майданчиках СЕТАМ. Тобто через борги за штрафами машину порушника можуть продати.

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Водночас юристка розповіла, що навіть справ про позбавлення водійських прав за порушення обліку — небагато. З початку року таких розглядали лише 59, і рішення суду вже є у 9 з них.

"Зараз основний масив справ складають оскарження штрафів, також відкриті виконавчі провадження саме за неоновлення даних та за повістки", — пояснила Хоменко.

З її слів, впливає те, що сама процедура займає багато часу, адже під час війни суди дуже завантажені. Окрім того, засідання переривають через повітряні тривоги та з інших подібних причин.

"Ще один фактор, який може обмежувати процес — необхідність сплати судового збору за подачу позову до суду. В державному бюджеті такі витрати ТЦК та СП не передбачені. Тому цю можливість не використовують масово", — додала адвокатка.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про продовження воєнного стану й загальної мобілізації в Україні до 5 листопада.

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