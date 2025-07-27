Нарушение мобилизации: юрист рассказала, у кого могут забрать машину

За игнорирование повестки, необновление данных или непрохождение ВВК украинцев штрафуют. Однако, как предупредила адвокат Елена Хоменко, в некоторых случаях может дойти до изъятия авто.

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За нарушение мобилизации 2025 можно получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен. Однако, как пояснила эксперт "РБК-Украина", если уплату просрочить, к нарушителю применяют дополнительные санкции.

Мобилизация 2025: когда у уклониста могут забрать авто

На одного военнообязанного могут наложить сразу несколько штрафов. Если их не оплатить вовремя, нарушителю грозят следующие последствия:

арест счетов или имущества;

лишение водительских прав.

Окончательное решение о блокировке счетов может принять только суд. Если за 15 дней нарушитель не платит штраф, его сумма удваивается. По закону государственный исполнитель имеет право арестовать и выставить имущество на продажу, если сумма долга превышает 165 тысяч гривен, а это — всего несколько неуплаченных штрафов.

Имущество выставляют на продажу на официальных площадках СЕТАМ. То есть из-за долгов по штрафам машину нарушителя могут продать.

Мобилизация 2025: действительно ли так забирают машины

В то же время юрист рассказала, что даже дел о лишении водительских прав за нарушение учета — немного. С начала года таких рассматривали только 59, и решение суда уже есть в 9 из них.

"Сейчас основной массив дел составляют обжалования штрафов, также открыты исполнительные производства именно за необновление данных и за повестки", — пояснила Хоменко.

По ее словам, влияет то, что сама процедура занимает много времени, ведь во время войны суды очень загружены. Кроме того, заседания прерывают из-за воздушных тревог и по другим подобным причинам.

"Еще один фактор, который может ограничивать процесс — необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд. В государственном бюджете такие расходы ТЦК и СП не предусмотрены. Поэтому эту возможность не используют массово", — добавила адвокат.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября.

Юристы рассказали, как правильно оформить отсрочку от мобилизации 2025 по уходу и кто имеет такое право.