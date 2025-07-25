Уход за отцом в 2025: как получить отсрочку и правильно оформить документы

В условиях военного положения многие украинцы ищут законный способ остаться дома и одновременно позаботиться о родных, которые нуждаются в постоянной помощи. Один из таких способов — оформление ухода за родителем, если он является лицом с инвалидностью, тяжелой болезнью или почтенного возраста.

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Как сообщают специалисты юридической компании INSEININ, процедура оформления ухода в 2025 году регулируется Законом Украины "О социальных услугах", постановлениями Кабмина и новыми правовыми нормами, которые вступили в силу. Компания подготовила подробную инструкцию, которая поможет семьям правильно оформить документы и избежать типичных ошибок.

Как правильно подготовить документы и пройти все этапы процедуры

Право оформить уход за отцом имеют физические лица — обычно это члены семьи, которые предоставляют социальные услуги на непрофессиональной основе. Чаще всего смотрителем выступает сын или дочь, которые проживают вместе с отцом и не ведут предпринимательской деятельности в этой сфере. При этом закон позволяет предоставлять уход и не родственникам — при условии совместного проживания и ведения быта.

Уход возможен, если отец относится к следующим категориям:

лицо с инвалидностью I, II или III группы, нуждающееся в посторонней помощи;

лицо пожилого возраста (от 80 лет или пенсионного возраста), которое не может самостоятельно себя обслуживать;

неизлечимо больные или лица с тяжелыми заболеваниями (в частности онкология, ДЦП, психические расстройства), которые нуждаются в паллиативной помощи.

Чтобы пройти процедуру, нужно соблюсти несколько этапов. Сначала следует получить медицинское заключение. Для этого семья обращается к семейному врачу, который направляет пациента на комиссию ВКК. Если у отца уже есть справка МСЭК, в частности при инвалидности І группы, повторного заключения может не понадобиться.

Далее следует подготовить пакет документов, среди обязательных:

заявления от смотрителя и отца;

копии паспортов, идентификационных кодов;

медицинские справки;

справку о совместном проживании.

При необходимости прилагаются также декларация о доходах, документы на жилье и справка об инвалидности.

В общем, эти документы подаются в орган социальной защиты или ЦНАП по месту жительства. В 2025 году во многих регионах подача возможна и онлайн — через портал "Дія". После этого орган соцзащиты может провести проверку условий проживания и составить акт установления факта ухода.

В случае успешного прохождения всех этапов принимается решение о назначении ухода. Как объясняют эксперты, ожидать его обычно приходится от 10 до 30 рабочих дней. Если все условия соблюдены, смотритель также может получить ежемесячную компенсацию, размер которой зависит от прожиточного минимума и дохода смотрителя за последний квартал. Также стоит отметить, что этот период засчитывается в страховой стаж.

Что может помешать оформлению ухода и как это решить

В то же время юристы предупреждают, что существует ряд оснований для отказа, в частности:

неполный пакет документов;

отсутствие подтверждения совместного проживания;

отрицательное заключение врачебной комиссии;

предоставление недостоверной информации;

наличие другого сиделки.

Если же при оформлении ухода человеку отказали, можно обратиться с апелляцией в органы соцзащиты или в суд.

Более того, в 2025 году среди других важных нюансов является оформление ухода за родителем с инвалидностью I или II группы, которое может стать основанием для отсрочки от мобилизации. Для этого нужно предоставить соответствующий акт в ТЦК. В то же время компенсация не назначается, если родитель уже получает помощь от профессиональных социальных работников. А согласно новой судебной практике, факт ухода должен устанавливаться только через органы соцзащиты, а не через суд.

"Оформление ухода за отцом может быть сложным из-за бюрократических процедур и необходимости точного соблюдения законодательных требований", — отмечают юристы.

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