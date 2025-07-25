Догляд за батьком у 2025: як отримати відстрочку та правильно оформити документи

В умовах воєнного стану багато українців шукають законний спосіб залишитися вдома і водночас подбати про рідних, які потребують постійної допомоги. Один із таких способів — оформлення догляду за батьком, якщо він є особою з інвалідністю, тяжкою хворобою або поважного віку.

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Як повідомляють фахівці юридичної компанії INSEININ, процедура оформлення догляду у 2025 році регулюється Законом України "Про соціальні послуги", постановами Кабміну та новими правовими нормами, які набули чинності. Компанія підготувала детальну інструкцію, яка допоможе родинам правильно оформити документи й уникнути типових помилок.

Як правильно підготувати документи та пройти всі етапи процедури

Право оформити догляд за батьком мають фізичні особи — зазвичай це члени сім’ї, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Найчастіше доглядачем виступає син або донька, які проживають разом із батьком і не ведуть підприємницької діяльності в цій сфері. При цьому закон дозволяє надавати догляд і не родичам — за умови спільного проживання та ведення побуту.

Догляд можливий, якщо батько належить до таких категорій:

особа з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, яка потребує сторонньої допомоги;

особа похилого віку (від 80 років або пенсійного віку), яка не може самостійно себе обслуговувати;

невиліковно хворі або особи з тяжкими захворюваннями (зокрема онкологія, ДЦП, психічні розлади), які потребують паліативної допомоги.

Щоб пройти процедуру, потрібно дотриматися кількох етапів. Спершу слід отримати медичний висновок. Для цього родина звертається до сімейного лікаря, який направляє пацієнта на комісію ЛКК. Якщо у батька вже є довідка МСЕК, зокрема при інвалідності І групи, повторного висновку може не знадобитися.

Далі слід підготувати пакет документів, серед обов’язкових:

заяви від доглядача і батька;

копії паспортів, ідентифікаційних кодів;

медичні довідки;

довідку про спільне проживання.

При необхідності додаються також декларація про доходи, документи на житло та довідка про інвалідність.

Загалом, ці документи подаються до органу соціального захисту або ЦНАПу за місцем проживання. У 2025 році в багатьох регіонах подання можливе й онлайн — через портал "Дія". Після цього орган соцзахисту може провести перевірку умов проживання та скласти акт встановлення факту догляду.

У разі успішного проходження всіх етапів ухвалюється рішення про призначення догляду. Як пояснюють експерти, очікувати на нього зазвичай доводиться від 10 до 30 робочих днів. Якщо всі умови дотримані, доглядач також може отримати щомісячну компенсацію, розмір якої залежить від прожиткового мінімуму та доходу доглядача за останній квартал. Також варто зазначити, що цей період зараховується до страхового стажу.

Що може завадити оформленню догляду та як це вирішити

Водночас юристи попереджають, що існує низка підстав для відмови, зокрема:

неповний пакет документів;

відсутність підтвердження спільного проживання;

негативний висновок лікарської комісії;

надання недостовірної інформації;

наявність іншого доглядача.

Якщо ж під час оформлення догляду людині відмовили, можна звернутися з апеляцією до органів соцзахисту або до суду.

Ба більше, у 2025 році серед інших важливих нюансів є оформлення догляду за батьком з інвалідністю І або ІІ групи, яке може стати підставою для відстрочки від мобілізації. Для цього потрібно надати відповідний акт у ТЦК. Водночас компенсація не призначається, якщо батько вже отримує допомогу від професійних соціальних працівників. А згідно з новою судовою практикою, факт догляду має встановлюватися тільки через органи соцзахисту, а не через суд.

"Оформлення догляду за батьком може бути складним через бюрократичні процедури та необхідність точного дотримання законодавчих вимог", - наголошують юристи.

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