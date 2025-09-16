Україна перекинула до Польщі єдиний літак Ан-70: подробиці (фото)

Єдиний у складі Збройних Сил України військово-транспортний літак Ан-70 був перекинутий до Польщі.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, що відстежує польоти в режимі реального часу, Ан-70 із бортовим номером "02-BLUE" увійшов у повітряний простір Польщі вдень 15 вересня. При цьому, як зазначають спостерігачі, літак летів над територією України з вимкненим транспондером і ввімкнув його тільки над Польщею.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна не розкриває дані про польоти своєї транспортної авіації, що пов'язано із заходами безпеки.

Ан-70 України — деталі

Історія українського Ан-70

Ан-70 — експериментальний середньомагістральний військово-транспортний літак, розроблений КБ "Антонов". На озброєння ЗСУ його прийняли 2015 року і він залишився єдиним літаючим екземпляром у світі. Після прийняття на озброєння літак проходив модернізацію, а в липні 2021 року повернувся до польотів у межах підготовки до демонстраційного рейсу до Дня незалежності України.

Машину спочатку проєктували як заміну радянському Ан-12 і конкуренцію західним C-130J Super Hercules і Airbus A400M. Літак здатний вирішувати широкий спектр завдань — від перевезення військ і техніки до десантування вантажів.

Основні параметри

Вантажопідйомність: до 47 тонн корисного навантаження

Дальність польоту: до 5100 км із вантажем 20 тонн; до 3000 км із максимальним навантаженням

Крейсерська швидкість: 750-780 км/год

Максимальна висота польоту: 12 000 м

Особливість: можливість зльоту і посадки з ґрунтових аеродромів довжиною 600-700 м

Тип двигунів: 4 турбовентиляторних Д-27 з унікальними співвісними гвинтами

Екіпаж: 3 людини (командир, другий пілот, бортінженер)

За оцінками експертів, ці характеристики роблять Ан-70 цінним ресурсом для ЗСУ, особливо при виконанні стратегічних перевезень. Перекидання Ан-70 до Польщі — вже не перший випадок використання української авіації за кордоном. У жовтні минулого року прототип військово-транспортного літака Ан-178-100Р також прибув до Польщі, приземлившись в аеропорту Бидгоща.

Причини нинішнього перельоту Ан-70 офіційно не розкриваються. Можливо, літак міг бути відправлений для модернізації або проведення технічного обслуговування на підприємствах у Польщі.

Нагадаємо, наприкінці серпня російський розвідувальний літак Іл-20 опинився в повітряному просторі поруч з Аляскою, де вистежував засоби протиповітряної оборони армії США. Щоб зупинити росіян, у повітря підняли два винищувачі F-16 і один паливозаправник KC-135.

На початку серпня для участі в місіях НАТО до Польщі прибув австралійський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail. Машини вирішуватимуть завдання із захисту повітряного простору та координації повітряних операцій на східному фланзі Альянсу.