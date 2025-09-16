Украина перебросила в Польшу единственный самолет Ан-70: подробности (фото)

Единственный в составе Вооруженных Сил Украины военно-транспортный самолет Ан-70 был переброшен в Польшу.

Согласно данным сервиса Flightradar24, отслеживающего полеты в режиме реального времени, Ан-70 с бортовым номером "02-BLUE" вошел в воздушное пространство Польши днем 15 сентября. При этом, как отмечают наблюдатели, самолет летел над территорией Украины с выключенным транспондером и включил его только над Польшей.

Как отметили обозреватели "Милитарного", сначала полномасштабного вторжения России Украина не раскрывает данные о полетах своей транспортной авиации, что связано с мерами безопасности.

Ан-70 Украины — детали

История украинского Ан-70

Ан-70 — экспериментальный среднемагистральный военно-транспортный самолет, разработанный КБ "Антонов". На вооружение ВСУ он был принят в 2015 году и остался единственным летающим экземпляром в мире. После принятия на вооружение самолет проходил модернизацию, а в июле 2021 года вернулся к полетам в рамках подготовки к демонстрационному рейсу ко Дню независимости Украины.

Машина изначально проектировалась как замена советскому Ан-12 и конкуренция западным C-130J Super Hercules и Airbus A400M. Самолет способен решать широкий спектр задач — от перевозки войск и техники до десантирования грузов.

Основные параметры

Грузоподъемность: до 47 тонн полезной нагрузки

Дальность полета: до 5100 км с грузом 20 тонн; до 3000 км с максимальной нагрузкой

Крейсерская скорость: 750–780 км/ч

Максимальная высота полета: 12 000 м

Особенность: возможность взлета и посадки с грунтовых аэродромов длиной 600–700 м

Тип двигателей: 4 турбовентиляторных Д-27 с уникальными соосными винтами

Экипаж: 3 человека (командир, второй пилот, бортинженер)

По оценкам экспертов, эти характеристики делают Ан-70 ценным ресурсом для ВСУ, особенно при выполнении стратегических перевозок. Переброска Ан-70 в Польшу — уже не первый случай использования украинской авиации за рубежом. В октябре прошлого года прототип военно-транспортного самолета Ан-178-100Р также прибыл в Польшу, приземлившись в аэропорту Быдгоща.

Причины нынешнего перелета Ан-70 официально не раскрываются. Возможно самолет мог быть отправлен для модернизации или проведения технического обслуживания на предприятиях в Польше.

