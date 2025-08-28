Самолет-разведчик РФ в четвертый раз залетел в воздушное пространство Аляски: реакция Пентагона

Российский разведывательный самолет Ил-20 оказался в воздушном пространстве рядом с Аляской и выслеживал средства противовоздушной обороны армии Соединенных Штатов Америки.

Разведывательный самолет возле Аляски встретился с перехватчиками армии США, доложило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) утром 28 августа. Инцидент произошел 26 августа. Чтобы остановить россиян, в воздух подняли два истребителя F-16 и один топливозаправщик KC-135.

Разведывательный самолет — детали

Согласно данным американского командования, российский самолет-разведчик не заходил в воздушное пространство США и Канады, а находился в международном пространстве. Истребители США экстренно перехватили самолет РФ и тот вернулся в безопасную зону. В NORAD уточнили, что россияне не впервые так действуют и Пентагон не видит в этом ничего угрожающего.

"Такая деятельность России в зоне идентификации противовоздушной обороны [Air Defense Identification Zone, ADIZ] на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — написало командование.

В заявлении также уточняется, что такое ADIZ. Объясняется, что это участок международного воздушного пространства, который прилегает к воздушному пространству США. В указанной зоне происходит "легкая идентификация всех воздушных судов в интересах национальной безопасности". Добавляется, что разведывательный самолет возле Аляски идентифицировали благодаря многоуровневой системе противовоздушной обороны: работали и спутники, и наземные и воздушные радары, и истребители.

Как действуют разведывательные самолеты РФ возле Аляски

На портале Defense News объяснили, что США в четвертый раз за неделю перехватили разведывательный самолет. Медиа пояснили, что речь идет о разведывательном самолете Ил-20 ВС РФ, который дважды, 21 и 22 августа, приблизился к Аляске. США поднимали истребители F-16 из-за активности российского самолета. Кроме того, действовал также KC-135 Stratotanker, который понадобился для дозаправки. Заметим, что на портале "Факты" объяснили, что ориентировочное время пребывания F-16 в воздухе без дозаправки — 1,5-2 часа, то есть российский самолет мог парить возле американской Аляски около двух часов.

Ил-20 — разведывательный самолет ВС РФ, который построили во времена СССР между 1968 и 1976 годом. Всего было изготовлено 20 таких самолетов, которые были предназначены для дистанционного получения данных о системе ПВО противника и других направлениях обороны. На борту установлена, среди прочего, РЛС "Игла", которая используется для радиолокационной разведки, картографирования, обнаружения наземных и морских объектов.

Фокус писал о том, как армия США зафиксировала российский разведывательный самолет возле Аляски. Инцидент произошел 25 августа — в третий раз за последние семь дней. Американские военные действовали по тому же протоколу: подняли F-16 и сопровождали россиян на безопасное расстояние.

Напоминаем, 27 мая мониторинговый канал "Беларусь головного мозга" сообщил о разведывательном самолете РФ, который шпионил за украинцами с территории Беларуси.