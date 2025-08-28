Російський літак-розвідник вчетверте залетів у повітряний простір Аляски: яка реакція Пентагону

Російський розвідувальний літак Іл-20 опинився у повітряному просторі поруч з Аляскою та вистежував засоби протиповітряної оборони армії Сполучних Штатів Америки.

Розвідуваний літак біля Аляски зустрівся з перехоплювачами армії США, доповіло командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) зранку 28 серпня. Інцидент відбувся 26 серпня. Щоб спинити росіян, у повітря підняли два винищувачі F-16 та один паливозаправник KC-135.

Розвідувальний літак — деталі

Згідно з даними американського командування, російський літак-розвідник не заходив у повітряний простір США та Канади, а перебував у міжнародному просторі. Винищувачі США екстрено перехопили літак РФ і той повернувся у безпечну зону. У NORAD уточнили, що росіяни не вперше так діють і Пентагон не бачить у цьому нічого загрозливого.

"Така діяльність Росії в зоні ідентифікації протиповітряної оборони [Air Defense Identification Zone, ADIZ] на Алясці відбувається регулярно та не розглядається як загроза", — написало командування.

У заяві також уточнюється, що таке ADIZ. Вказується, що це ділянка міжнародного повітряного простору, яка прилягає до повітряного простору США. У вказаній зоні відбувається "легка ідентифікація всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки". Додається, що розвідувальний літак біля Аляски ідентифікували завдяки багаторівневій систему протиповітряної оборони: працювали і супутники, і наземні та повітряні радари, і винищувачі.

Як діють розвідувальні літаки РФ біля Аляски

На порталі Defense News пояснили, що США вчетверте за тиждень перехопили розвідувальний літак. Медіа пояснили, що ідеться про розвідувальний літак Іл-20 ЗС РФ, який двічі, 21 та 22 серпня, наблизився до Аляски. США підіймали винищувачі F-16 через активність російського літака. Крім того, діяв також KC-135 Stratotanker, який знадобився для дозаправки. Зауважмо, що на порталі "Факти" пояснили, що орієнтовний час перебування F-16 у повітрі без дозаправки — 1,5-2 год, тобто російський літак міг ширяти біля американської Аляски близько двох годин.

Іл-20 — розвідувальний літак ЗС РФ, який збудували за часів СРСР між 1968 та 1976 роком. Всього було виготовлено 20 таких літаків, які були призначені для дистанційного отримання даних про систему ППО противника та інші напрямки оборони. На борту встановлено, серед іншого, РЛС "Игла", яка використовується для радіолокаційної розвідки, картографування, виявлення наземних та морських об'єктів.

Фокус писав про те, як армія США зафіксувала російський розвідувальний літак біля Аляски. Інцидент стався 25 серпня — втретє протягом останніх семи днів. Американські військові діяли за тим же протоколом: підняли F-16 та супроводжували росіян на безпечну відстань.

Нагадуємо, 27 травня моніторинговий канал "Білорусь головного мозку" повідомив про розвідувальний літак РФ, який шпигував за українцями з території Білорусі.