"Повинні бути готові": Флеш пояснив, чи потрібно відключати мобільний зв'язок під час атак ЗС РФ

В українському суспільстві вже кілька тижнів циркулює інформація про можливе відключення мобільного зв'язку під час дронових атак ЗС РФ. Нібито це необхідно для того, щоб противник не міг коригувати роботу своїх БПЛА. Однак цей захід наразі не є необхідністю.

Роботою БПЛА Shahed не керують через мобільний зв'язок, а спроби передати координати польоту українські військові припиняють, блокуючи сім-карти ворога, написав у себе в Telegram-каналі український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

"Тобто зараз немає необхідності робити щось із мобільним зв'язком у масштабах війни. Ще раз — немає реальної необхідності щось відключати", — підкреслив експерт.

Однак, додав він, потрібно бути готовими до будь-яких ситуацій.

"Наш противник технічно грамотний і підступний. Буде проблема — будемо діяти", — зазначив "Флеш".

Попри те, що наразі в Україні не планують вимикати мобільний зв'язок під час атак дронів Shahed, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський говорив, що все ж таки розглядаються технічні можливості щодо блокування зв'язку під час повітряної тривоги.

"Якщо таке рішення буде ухвалено, і мобільні оператори підуть назустріч потребам сектору безпеки та оборони, то це стане важливим кроком. Адже використання ворогом українських SIM-карт для коригування ударів — це серйозна загроза, яку потрібно вирішувати як технічно, так і юридично", — розповідав він.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що відключення мобільного зв'язку в будь-якому регіоні — це удар по економіці, який може паралізувати бізнеси, зірвати комунікацію, і що найголовніше — люди можуть не отримати сигнал повітряної тривоги.

За його словами, набагато ефективніший і точковий підхід — виявляти дрони за їхньою поведінкою в мобільній мережі.

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив, що незабаром РФ зможе подвоїти виробництво Shahed. Росіяни вдосконалюють ці БПЛА, через що статистика влучень зросла.