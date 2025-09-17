"Должны быть готовы": Флэш объяснил, нужно ли отключать мобильную связь во время атак ВС РФ

В украинском обществе уже несколько недель циркулирует информация о возможном отключении мобильной связи во время дроновых атак ВС РФ. Якобы это необходимо для того, чтобы противник не мог корректировать работу своих БПЛА. Однако эта мера на данный момент не является необходимостью.

Работа БПЛА Shahed не управляется через мобильную связь, а попытки передать координаты полета украинские военные прекращают, блокируя сим-карты врага, написал у себя в Telegram-канале украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш).

"То есть сейчас нет необходимости делать что-то с мобильной связью в масштабах войны. Еще раз – нет реальной необходимости что-то отключать", – подчеркнул эксперт.

Однако, добавил он, нужно быть готовыми к любым ситуациям.

"Наш противник технически грамотен и подлый. Будет проблема – бедем действовать", – отметил "Флэш".

Несмотря на то, что сейчас в Украине не планируют выключать мобильную связь во время атак дронов Shahed, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский говорил, что все же рассматриваются технические возможности по блокированию связи во время воздушной тревоги.

"Если такое решение будет принято, и мобильные операторы пойдут навстречу потребностям сектора безопасности и обороны, то это станет важным шагом. Ведь использование врагом украинских SIM-карт для корректировки ударов — это серьезная угроза, которую нужно решать как технически, так и юридически", — рассказывал он.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что отключение мобильной связи в любом регионе — это удар по экономике, который может парализовать бизнесы, сорвать коммуникацию, и что самое главное — люди могут не получить сигнал воздушной тревоги.

По его словам, гораздо более эффективный и точечный подход — выявлять дроны по их поведению в мобильной сети.

Напомним, авиационный эксперт Константин Криволап предупредил, что вскоре РФ сможет удвоить производство Shahed. Россияне совершенствуют эти БПЛА, из-за чего статистика попаданий выросла.