РФ після завершення війни в Україні може напасти на Гренландію: наскільки реальна загроза, — CNN

У Гренландії відбуваються найбільші за всю історію військові навчання "Арктичне сяйво 2025" (Arctic Light 2025), головна мета яких — показати готовність на тлі загрози з боку Російської Федерації. Урядовці Данії запевняють, що Кремль планує зайнятись островом після війни в Україні, але не згадують про погрози з Білого дому.

У арктичних навчаннях данських військових взяв участь фрегат протиповітряної оборони HDMS Niels Juel, розповіло агентство CNN. Крім морських сил, у маневрах бере участь і авіація, і сухопутні війська. При цьому активізація Данії та підконтрольного острова Гренландія почалась ще у червні 2025 року. Урядовці пояснили журналістам, що побоюються атак РФ, а також Китаю, які намагаються закріпитись в Арктиці. Втім медіа зауважило, що чомусь не згадують про публічні заяви президента США Дональда Трампа, який цікавився найбільшим островом планети.

Медіа пояснило, чому важлива Гренландія: поруч з нею розташований GIUK-прохід, який веде з Північної Атлантики до північних берегів Британії і далі в Арктику. Разом з Гренландією, цей прохід формують береги Ісландії та Британії (GIUK — це абревіатура Greenland, Iceland та United Kingdom).

"Данські чиновники очікують, що Росія перенаправить ресурси та використає свій досвід бойових дій, щоб створити набагато більшу загрозу в Арктичному регіоні", — навело CNN публічні заяви данських посадовців.

Водночас співрозмовники медіа уточнили, що Гренландія, по-перше, може легко захиститись завдяки своєму розташуванню та рельєфу, і, по-друге, РФ більше цікавиться Беринговою протокою. Журналісти припустили, що Данія витратила 2 млрд дол. на маневри, тренує десантників та купує дрони не тому, що боїться росіян та китайців.

"Відповідь, ймовірніше, можна знайти у Вашингтоні, округ Колумбія, ніж у Москві чи Пекіні", — ідеться у статті.

Медіа повідомило з посиланням на джерела, що з огляду на погрози не Кремля, а Білого дому, Копенгаген планує купити зброї на 9 млрд дол. Серед іншого, ідеться про засоби ППО: раніше думали про ЗРК Patriot, але потім обрали європейських виробників.

CNN підсумувало, що постріли гармат, які лунають у Гренландії, це сигнал не РФ чи КНР, а для США.

Гренландія та війна — деталі

"Арктичне сяйво 2025" (Arctic Light 2025) — військові навчання, які Данія проводить 9-19 вересня 2025 року за участю низки країн НАТО — Франції, Німеччини, Швеції та Норвегії. Орієнтовна кількість данських бійців — близько 550, розповіло агентство AP. У мережі можна відшукати кадри з маневрів. Бачимо, що у небі над Гренландією літали винищувачі F-16, піхотинці тренувались вести сухопутні бої, а в арктичні води вивели військові кораблі.

