"Посилення" Повітряних сил: скільки винищувачів Mirage 2000 могла отримати Україна, — звіт

Питання постачань Україні французьких винищувачів Mirage 2000 свого часу широко висвітлювалося в пресі, проте офіційні джерела до теперішнього часу не розкривали точних цифр. Франція дійсно передала Україні свої винищувачі, але як з'ясувалося, їхня кількість виявилася значно меншою за прогнози, озвучені в ЗМІ.

Аналітики порталу Defense Express звернули увагу на щорічний звіт Міністерства оборони Франції. Згідно з документом Chiffres clés de la défense 2025, на кінець 2024 року у французьких ВПС значилося 23 винищувачі Mirage 2000-5F, тоді як роком раніше їх було 28. Це вказує, що з бойового складу могли бути виведені лише п'ять літаків. Саме вони, на думку аналітиків, і могли бути передані Україні.

Звіт Міноборони Франції про стан Повітряних сил у 2023 році Фото: Відкриті джерела

Звіт Міноборони Франції про стан Повітряних сил у 2024 році Фото: Відкриті джерела

Окремо наголошується, що двомісні Mirage 2000B були остаточно переведені в навчальні літаки та використовуються для підготовки пілотів Mirage 2000D і Mirage 2000-5. Таким чином, Київ не міг розраховувати на значне збільшення поставок саме за рахунок цієї модифікації.

Тим часом Париж офіційно не розкриває ні кількості, ні термінів постачання, обмежуючись заявами про "посилення української авіації". У пресі раніше звучали версії про можливу передачу всіх 20 боєздатних Mirage 2000-5F або, як мінімум, 12 одиниць. Також називався варіант із шістьма літаками як компромісне рішення.

Однак аналіз офіційних даних вказує, що Україна могла отримати навіть менше ніж п'ять літаків — один із бортів, імовірно, залишили у Франції для підготовки українських пілотів і техніків, що скорочує реальну кількість поставлених машин до чотирьох.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала перші французькі винищувачі Dassault Mirage 2000. Про це офіційно повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, але не уточнив кількість машин, що поставляються.

22 липня у Волинській області під час виконання польотного завдання розбився один із французьких винищувачів Mirage-2000. Пізніше стало відомо, що літак потонув у болотистій місцевості, а аварія сталася через відмову електроніки.