"Усиление" Воздушных сил: сколько истребителей Mirage 2000 могла получить Украина, — отчет

Вопрос поставок Украине французских истребителей Mirage 2000 в свое время широко освещался в прессе, однако официальные источники до настоящего времени не раскрывали точных цифр. Франция действительно передала Украине свои истребители, но как выяснилось, их количество оказалось значительно меньше прогнозов, озвученных в СМИ.

Аналитики портала Defense Express обратили внимание на ежегодный отчет Министерства обороны Франции. Согласно документу Chiffres clés de la défense 2025, на конец 2024 года во французских ВВС числилось 23 истребителя Mirage 2000-5F, тогда как годом ранее их было 28. Это указывает, что из боевого состава могли быть выведены лишь пять самолетов. Именно они, по мнению аналитиков, и могли быть переданы Украине.

Отчет Минобороны Франции о состоянии Воздушных сил в 2023 Фото: Открытые источники

Отчет Минобороны Франции о состоянии Воздушных сил в 2024 Фото: Открытые источники

Отдельно отмечается, что двухместные Mirage 2000B были окончательно переведены в учебные самолеты и используются для подготовки пилотов Mirage 2000D и Mirage 2000-5. Таким образом, Киев не мог рассчитывать на значительное увеличение поставок именно за счет этой модификации.

Между тем Париж официально не раскрывает ни количество, ни сроки поставок, ограничиваясь заявлениями об "усилении украинской авиации". В прессе ранее звучали версии о возможной передаче всех 20 боеспособных Mirage 2000-5F или, как минимум, 12 единиц. Также назывался вариант с шестью самолетами как компромиссное решение.

Однако анализ официальных данных указывает, что Украина могла получить даже меньше пяти самолетов — один из бортов, вероятно, оставили во Франции для подготовки украинских пилотов и техников, что сокращает реальное количество поставленных машин до четырех.

Напомним, в начале февраля Украина получила первые французские истребители Dassault Mirage 2000. Об этом официально сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, но не уточнил количество поставляемых машин.

22 июля в Волынской области во время выполнения полетного задания разбился один из французских истребителей Mirage-2000. Позже стало известно, что самолет утонул в болотистой местности, а авария произошла из-за отказа электроники.