ЗСУ збили реактивний "Шахед": "Флеш" вказав на важливі відмінності БПЛА "Герань-3" (фото)

Сили оборони України збили реактивний "Шахед", запущений ЗС РФ. Однак БПЛА був не схожий на стандартний іранський виріб.

Російський безпілотник знайшли в полях одного з українських населених пунктів і на сьогодні такі знахідки є рідкістю. Про це повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Цей тип "Шахеда" не схожий на іранські вироби. Якийсь мікс звичайного "Шахеда" з реактивним. Двигун, звичайно ж, китайський. А бойова частина звичайна", — поінформував він про деталі.

Реактивний "Шахед" може летіти на швидкості до 500 км/год,

Єдина перевага реактивного "Шахеда", за його словами, полягає у великій швидкості. Однак у цьому плані є нюанс — такий дрон може летіти на швидкості до 500 км/год, але тоді він занадто швидко витрачає паливо. Дальність ураження цілей від цього стає меншою.

З цієї причини всі реактивні "Шахеди", що запускаються по Україні, літають на швидкості 280-330 км/год. Але цього достатньо, щоб завдавати труднощів українським мобільним вогневим групам і зенітним дронам, підсумував фахівець.

Судячи з представлених фотографій, йдеться про дрон "Герань-3", який раніше досліджували фахівці української військової розвідки. Такий БПЛА оснащений китайським турбореактивним двигуном Telefly JT80 і його дальність ураження сягає 1000 км.

Розвідники наголошували, що максимальна швидкість реактивного "Шахеда" розвивається переважно в зонах дії українських засобів ППО і РЕБ, а також під час зниження на ціль. Експерти нарахували в дроні 45 іноземних компонентів, половина з них зроблена у США.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня окупанти вдарили БПЛА по приватних будинках і складах у Київській області. Пожежі були в Бориспільському районі.

А ввечері 17 вересня ЗС РФ атакували "Шахедом" автозаправку в Полтавському районі. Унаслідок удару поранено чотирьох людей.