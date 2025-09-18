ВСУ сбили реактивный "Шахед": "Флеш" указал на важные отличия БПЛА "Герань-3" (фото)

Силы обороны Украины сбили реактивный "Шахед", запущенный ВС РФ. Однако БПЛА был не похож на стандартное иранское изделие.

Российский беспилотник нашли в полях одного из украинских населенных пунктов и на сегодня такие находки являются редкостью. Об этом сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Этот тип "Шахеда" не похож на иранские изделия. Какой-то микс обычного "Шахеда" с реактивным. Двигатель, конечно же, китайский. А боевая часть обычная", — проинформировал он о деталях.

Реактивный "Шахед" может лететь на скорости до 500 км/ч,

Единственное преимущество реактивного "Шахеда", по его словам, заключается в большой скорости. Однако в этом плане есть нюанс — такой дрон может лететь на скорости до 500 км/ч, но тогда он слишком быстро расходует топливо. Дальность поражения целей от этого становится меньше.

По этой причине все реактивные "Шахеды", запускаемые по Украине, летают на скорости 280-330 км/ч. Но этого достаточно, чтобы доставлять трудности украинским мобильным огневым группам и зенитным дронам, заключил специалист.

Судя по представленным фотографиям, речь идет о дроне "Герань-3", который ранее исследовали специалисты украинской военной разведки. Такой БПЛА оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly JT80 и его дальность поражения доходит до 1000 км.

Разведчики подчеркивали, что максимальная скорость реактивного "Шахеда" развивается в основном в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, а также при снижении на цель. Эксперты насчитали в дроне 45 иностранных компонентов, половина из них сделана в США.

Напомним, в ночь на 18 сентября оккупанты ударили БПЛА по частным домам и складам в Киевской области. Пожары были в Бориспольском районе.

А вечером 17 сентября ВС РФ атаковали "Шахедом" автозаправку в Полтавском районе. Вследствие удара ранены четыре человека.