Успіхи "по всіх фронтах": Герасимов бреше Путіну про перебіг війни в Україні, — Reuters

Начальник Генштабу військ РФ Валерій Герасимов доповідає Володимиру Путіну про успішні дії окупантів в Україні. Однак насправді низку наступальних операцій росіян зірвано.

Російське військове командування заявляє про "успішний наступ окупантів на всіх фронтах" в Україні. Але українські військові говорять про зворотне, повідомило агентство Reuters.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов 17 вересня прозвітував про наступ окупантів в Україні "на всіх фронтах" і особливий прогрес на сході Донецької області та просування в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

"Наші війська в зоні спеціальної військової операції наступають практично на всіх напрямках. Найбільш запеклі бої розгорнулися на Червоноармійському (Покровському) напрямку", — підкреслював він.

Угруповання військ "Захід", за його оцінками, розвиває наступ у Куп'янську. Також ведуться "успішні" бойові дії в населеному пункті Ямпіль і нібито вже окуповано Серебрянське лісництво.

Українські аналітики команди DeepState повідомляли про спроби росіян окупувати Серебрянське лісництво і перекрити логістику до позицій у районі Дронівки.

Герасимов бреше Путіну

Заяви Герасимова суперечать повідомленням президента України Володимира Зеленського та українських військових, зазначає Reuters.

Цього тижня Зеленський заявив, що очікує нових наступів військ Росії. За його словами, під час нещодавніх операцій окупанти не досягли істотних успіхів на передовій.

"Дві наступальні операції ми повністю зірвали, і третю, я думаю, що день-два, і ми зрозуміємо, що вони зазнали великих втрат, і в них нічого не вийшло", — говорив президент.

Цього тижня український командувач заявив, що його війська відбили російський наступ у районі Покровська. Українські аналітики команди DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ в сусідньому місті.

Представник українського підрозділу біля Куп'янська заявив 17 вересня, що спроба наступу на місто призвела до взяття в полон багатьох російських військовослужбовців.

Нагадаємо, ЗС РФ активно перекидають ресурси на південь Запорізької області. Наразі фіксуються посилення боїв у напрямку Оріхового, на північ від Василівки та Кам'янського.

Фокус уже писав про просування росіян у Куп'янську. Окупована площа міста — близько 3-5 кв. км.