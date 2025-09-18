Успехи "по всем фронтам": Герасимов врет Путину о ходе войны в Украине, — Reuters

Начальник Генштаба войск РФ Валерий Герасимов докладывает Владимиру Путину об успешных действиях оккупантов в Украине. Однако на самом деле ряд наступательных операций россиян сорван.

Российское военное командование заявляет об "успешном наступлении оккупантов на всех фронтах" в Украине. Но украинские военные говорят об обратном, сообщило агентство Reuters.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 17 сентября отчитался о наступлении оккупантов в Украине "по всем фронтам" и особом прогрессе на востоке Донецкой области и продвижении в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. Наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском (Покровском) направлении", — подчеркивал он.

Группировка войск "Запад", по его оценкам, развивает наступление в Купянске. Также ведутся "успешные" боевые действия в населенном пункте Ямполь и якобы уже оккупировано Серебрянское лесничество.

Украинские аналитики команды DeepState сообщали о попытках россиян оккупировать Серебрянское лесничество и перекрыть логистику к позициям в районе Дроновки.

Герасимов врет Путину

Заявления Герасимова противоречат сообщениям президента Украины Владимира Зеленского и украинских военных, отмечает Reuters.

На этой неделе Зеленский заявил, что ожидает новых наступлений войск России. По его словам, в ходе недавних операций оккупанты не добились существенных успехов на передовой.

"Две наступательные операции мы полностью сорвали и третью я думаю, что день-два и мы поймем, что они понесли большие потери и у них ничего не получилось", — говорил президент.

На этой неделе украинский командующий заявил, что его войска отразили российское наступление в районе Покровска. Украинские аналитики команды DeepState сообщали об успехах ВСУ в соседнем городе.

Представитель украинского подразделения возле Купянска заявил 17 сентября, что попытка наступления на город привела к взятию в плен многих российских военнослужащих.

Напомним, ВС РФ активно перебрасывают ресурсы на юг Запорожской области. Сейчас фиксируются усиление боев в направлении Орехова, севернее Васильевки и Каменского.

Фокус уже писал о продвижении россиян в Купянске. Оккупированная площадь города — около 3-5 кв. км.