"Богдана" на шасі 4x4: що відомо про нову модернізацію української САУ (фото)

Українські зброярі опрацьовують варіант 155-мм самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана" з укороченим стволом довжиною 39 калібрів. Як потенційну платформу розглядають колісне шасі з формулою 4×4, що є рідкісним рішенням для цього класу озброєння.

Відомості про цей варіант "Богдани" були озвучені представниками українських розробників на виставці озброєнь MSPO-2025 у Польщі. Про це повідомили оглядачі Defence24. За їхніми словами, вже виготовлено сотні серійних машин базової версії, а новий проєкт розглядають як полегшену і більш мобільну альтернативу.

Коментуючи новину, аналітики Defense Express зазначили, що шасі 4×4 для 155-мм САУ — рішення доволі незвичне. На світовому ринку подібні системи майже завжди встановлюються на 6×6 або 8×8 через високу масу і потужну віддачу артилерійської установки.

Українська САУ 2С22 "Богдана" на виставці MSPO-2025 у Польщі Фото: defence24.pl

Єдиним винятком є індійська САУ MArG 155, яка також розміщена на двовісній платформі і має масу близько 20 тонн.

Однак створення "зменшеної" артилерійської системи "Богдана" може бути корисним для аеромобільних операцій, оскільки полегшена машина простіша для транспортування, наприклад, літаками Ан-12. З іншого боку дане рішення матиме доволі нішеві функції, але наразі триває війна з Росією і тому артилерійські установки слід розглядати з позиції їхньої ефективності на полі бою.

Фахівці окреслили основні труднощі, з якими може зіткнутися полегшений варіант української САУ:

Прохідність : навіть 8×8 платформи в Україні зазнають труднощів на бездоріжжі, тому САУ з формулою 4×4 ризикує часто застрявати під час негоди.

: навіть 8×8 платформи в Україні зазнають труднощів на бездоріжжі, тому САУ з формулою 4×4 ризикує часто застрявати під час негоди. Маса і шасі: більшість вантажівок розрахована на 20 тонн з корисним навантаженням не більше 8 тонн, що вимагає доопрацювання або полегшення конструкції гаубиці.

Українська бронетехніка в Польщі Фото: defence24.pl

У зв'язку з цим теоретично можна припустити, що більш слушним варіантом може стати не колісна, а гусенична платформа, щоб у підсумку вийшов аналог американської САУ М109.

"Наразі це лише здогадки, з яких підтверджений лише факт створення варіанту зі стволом довжиною 39 калібрів, який особливо згодиться причіпному варіанту. Тому цікаво буде спостерігати за подальшим розвитком "Богдани", — підсумували в Derfense Express.

Раніше оглядачі Defense Express повідомили, що Україна змогла наростити доволі високі темпи виробництва вітчизняних самохідних артилерійських установок і причіпних артилерійських систем "Богдана" і "Богдана-БГ". Йдеться про 345 одиниць 155-мм САУ "Богдана" — це майже 30 установок на місяць.