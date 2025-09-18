"Богдана" на шасси 4x4: что известно о новой модернизации украинской САУ (фото)

Украинские оружейники прорабатывают вариант 155-мм самоходной артиллерийской установки 2С22 "Богдана" с укороченным стволом длиной 39 калибров. В качестве потенциальной платформы рассматривается колесное шасси с формулой 4×4, что является редким решением для этого класса вооружения.

Related video

Сведения об этом варианте "Богданы" были озвучены представителями украинских разработчиков на выставке вооружений MSPO-2025 в Польше. Об этом сообщили обозреватели Defence24. По их словам, уже изготовлены сотни серийных машин базовой версии, а новый проект рассматривается как облегченная и более мобильная альтернатива.

Комментируя новость аналитики Defense Express отметили, что шасси 4×4 для 155-мм САУ — решение довольно необычное. На мировом рынке подобные системы почти всегда устанавливаются на 6×6 или 8×8 из-за высокой массы и мощной отдачи артиллерийской установки.

Украинская САУ 2С22 "Богдана" на выставке MSPO-2025 в Польше Фото: defence24.pl

Единственнім исключением является индийская САУ MArG 155, которая также размещена на двухосной платформе и имеет массу около 20 тонн.

Однако создание "уменьшенной" артиллерийской системы "Богдана" может быть полезно для аэромобильных операций, поскольку облегченная машина проще для транспортировки, например, самолетами Ан-12. С другой стороны данное решение будет иметь довольно нишевые функции, но в настоящее время идет война с Россией и поэтому артиллерийские установки следует рассматривать с позиции их эффективности на поле боя.

Специалисты обозначили основные трудности, с которыми может столкнуться облегченный вариант украинской САУ:

Проходимость : даже 8×8 платформы в Украине испытывают трудности на распутице, поэтому САУ с формулой 4×4 рискует часто застревать при непогоде.

: даже 8×8 платформы в Украине испытывают трудности на распутице, поэтому САУ с формулой 4×4 рискует часто застревать при непогоде. Масса и шасси: большинство грузовиков рассчитано на 20 тонн с полезной нагрузкой не более 8 тонн, что требует доработки или облегчения конструкции гаубицы.

Украинская бронетехника в Польше Фото: defence24.pl

В связи с этим теоретически можно предположить, что более подходящим вариантом может стать не колесная, а гусеничная платформа, чтобы в итоге получился аналог американской САУ М109.

"Пока это лишь догадки, из которых подтвержден лишь факт создания варианта со стволом длиной 39 калибров, который особенно пригодится прицепному варианту. Поэтому интересно будет наблюдать за дальнейшим развитием "Богданы", — подытожили в Derfense Express.

Ранее обозреватели Defense Express сообщили, что Украина смогла нарастить довольно высокие темпы производства отечественных самоходных артиллерийских установок и прицепных артиллерийских систем "Богдана" и "Богдана-БГ". Речь идет о 345 единицах 155-мм САУ "Богдана" — это почти 30 установок в месяц.