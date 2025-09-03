Высокие темпы производства: сколько САУ "Богдана" изготовили в Украине, — аналитики

То, что Украина официально продемонстрировала свою проверенную в боях САУ "Богдана" указывает на промышленный скачок страны от необходимости на поле боя до полноспектрального производства артиллерии по стандартам НАТО, пишут западные СМИ о появлении гаубицы на выставке MSPO 2025 в Польше.

Украина смогла нарастить довольно высокие темпы производства отечественных самоходных артиллерийских установок и прицепных артиллерийских систем "Богдана" и "Богдана-БГ". Об этом пишет Defence Express.

По данным издания, на выставке MSPO 2025 в Польше было озвучено, что украинская оборонная промышленность изготовила 345 единиц 155-мм САУ "Богдана" — это почти 30 единиц в месяц. Это довольно большое количество, учитывая, что она пошла в серию только недавно.

"Отметим, что это большой прогресс для отечественного ОПК, который показывает серьезный промышленный потенциал. Такие темпы ставят реальной задачей самостоятельное обеспечение большой части потребностей Сил обороны при наличии финансирования", — отмечают аналитики Defence Express.

На выставке в Польше "Богдану" показали с обновленной отечественной кабиной на шасси Tatra. Визуально она несколько напоминает чешскую Puma. В таком виде систему заметили на вооружении Сил обороны Украины еще весной 2025 года.

Аналитики предполагают, что это может быть ее самая новая итерация, которая поставляется в украинскую армию.

Разработчиком САУ "Богдана" является Краматорский завод, но сейчас ее производство разбросано по Украине из соображений безопасности, а часть вообще размещена за рубежом.

"Пока "Богдана" до сих пор не стала основной самоходной артиллерийской системой на вооружении Сил обороны. Но видим, что за достаточно небольшое время было выпущено значительное количество, поэтому вопрос этого статуса похоже лишь вопрос времени при наличии финансирования", — пишет Defence Express.

САУ "Богдана" — особенности калибра НАТО

Army Recognition, пишет, что то, что Украина официально продемонстрировала свою проверенную в боях самоходную гаубицу 2С22 "Богдана" калибра 155 мм указывает на промышленный скачок страны от необходимости на поле боя до полноспектрального производства артиллерии по стандартам НАТО.

"Демонстрация "Богданы" на одной из самых значительных оборонных выставок Центральной Европы отражает стремление Украины позиционировать себя не только как устойчивого новатора военного времени, но и как надежного экспортера оборонной продукции, способного бросить вызов традиционным поставщикам на мировом рынке артиллерии", — пишет издание.

Чем особенна САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" украинского производства — это 155-мм самоходная гаубица стандарта НАТО со стволом 52-го калибра, максимальной дальностью стрельбы 41 км и высокой мобильностью на шасси 8x8.

Гаубица имеет 23-литровую камеру, максимальную дальность стрельбы 41,3 км и углы возвышения от минус 5 до плюс 65 градусов. Благодаря этому она может использоваться как для прямой, так и для косвенной огневой поддержки в быстроменяющихся оперативных условиях.

Благодаря полностью бронированной кабине и интегрированным системам управления огнем, САУ может быстро разворачиваться и реагировать и выживать под контрбатарейным огнем.

Бойцы ВСУ на фоне САУ "Богдана" на фоне САУ "Богдана"

Система имеет экипаж из пяти человек и перевозит до 20 снарядов на борту, что позволяет быстро выполнять огневые задачи в автономном режиме без немедленного пополнения запасов.

Общий вес "Богданы" 28,32 тонны, "Богдана". Она продемонстрировала свою эффективность в высокоточных огневых задачах на большие расстояния, включая громкие удары, такие как бой 2022 года на острове Змеиный. Ее боевые характеристики в реальных боевых условиях значительно повлияли на ее текущую конфигурацию и модель производства.

Army Recognition отмечает, что присутствие "Богданы" на MSPO 2025 — не просто демонстрация продукции — она сигнализирует о трансформации.

"Украина превращает уроки поля боя в ощутимые рыночные возможности, которые непосредственно соответствуют требованиям современной войны. Благодаря проверенному эксплуатационному опыту, масштабируемому производству и полному соответствию стандартам НАТО, 2С22 "Богдана" становится мощным новым игроком на мировой арене артиллерийских систем", — отмечает издание.

