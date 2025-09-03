Високі темпи виробництва: скільки САУ "Богдана" виготовили в Україні, — аналітики

Те, що Україна офіційно продемонструвала свою перевірену в боях САУ "Богдана" вказує на промисловий стрибок країни від необхідності на полі бою до повноспектрального виробництва артилерії за стандартами НАТО, пишуть західні ЗМІ про появу гаубиці на виставці MSPO 2025 у Польщі.

Related video

Україна змогла наростити доволі високі темпи виробництва вітчизняних самохідних артилерійських установок та причіпних артилерійських систем "Богдана" та "Богдана-БГ". Про це пише Defence Express.

За даними видання, на виставці MSPO 2025 у Польщі було озвучено, що українська оборонна промисловість виготовила 345 одиниць 155-мм САУ "Богдана" — це майже 30 одиниць на місяць. Це доволі велика кількість, враховуючи, що вона пішла в серію лише нещодавно.

"Зазначимо, що це великий прогрес для вітчизняного ОПК, який показує серйозний промисловий потенціал. Такі темпи ставлять реальною задачею самостійне забезпечення великої частини потреб Сил оборони при наявності фінансування", — наголошують аналітики Defence Express.

На виставці у Польщі "Богдану" показали" з оновленою вітчизняною кабіною на шасі Tatra. Візуально вона дещо нагадує чеську Puma. У такому вигляді систему помітили на озброєнні Сил оборони України ще весною 2025 року.

Аналітики припускають, що це може бути її найновіша ітерація, яка постачається до українського війська.

Розробником САУ "Богдана" є Краматорський завод, але зараз її виробництво розкидане по Україні з міркувань безпеки, а частина взагалі розміщена за кордоном.

"Поки що "Богдана" досі не стала основною самохідною артилерійською системою на озброєнні Сил оборони. Але бачимо, що за досить невеликий час було випущено значну кількість, тож питання цього статусу схоже лише питання часу за наявності фінансування", — пише Defence Express.

САУ "Богдана" — особливості калібру НАТО

Army Recognition, пише, що те, що Україна офіційно продемонструвала свою перевірену в боях самохідну гаубицю 2С22 "Богдана" калібру 155 мм вказує на промисловий стрибок країни від необхідності на полі бою до повноспектрального виробництва артилерії за стандартами НАТО.

"Демонстрація "Богдани" на одній з найвизначніших оборонних виставок Центральної Європи відображає прагнення України позиціонувати себе не лише як стійкого новатора воєнного часу, але й як надійного експортера оборонної продукції, здатного кинути виклик традиційним постачальникам на світовому ринку артилерії", — пише видання.

Чим особлива САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" українського виробництва — це 155-мм самохідна гаубиця стандарту НАТО зі стволом 52-го калібру, максимальною дальністю стрільби 41 км і високою мобільністю на шасі 8x8.

Гаубиця має 23-літрову камеру, максимальну дальність стрільби 41,3 км та кути піднесення від мінус 5 до плюс 65 градусів. Завдяки цьому вона може використовуватися як для прямої, так і для непрямої вогневої підтримки в швидкозмінних оперативних умовах.

Завдяки повністю броньованій кабіні та інтегрованим системам управління вогнем, САУ може швидко розгортатися і реагувати та виживати під контрбатарейним вогнем.

Бійці ЗСУ на тлі САУ "Богдана"

Система має екіпаж із п'яти осіб та перевозить до 20 снарядів на борту, що дозволяє швидко виконувати вогневі завдання в автономному режимі без негайного поповнення запасів.

Загальна вага "Богдани" 28,32 тонни, "Богдана". Вона продемонструвала свою ефективність у високоточних вогневих завданнях на великі відстані, включаючи гучні удари, такі як бій 2022 року на острові Зміїний. Її бойові характеристики в реальних бойових умовах значно вплинули на її поточну конфігурацію та модель виробництва.

Army Recognition зауважує, що присутність "Богдани" на MSPO 2025 — не просто демонстрація продукції — вона сигналізує про трансформацію.

"Україна перетворює уроки поля бою на відчутні ринкові можливості, які безпосередньо відповідають вимогам сучасної війни. Завдяки перевіреному експлуатаційному досвіду, масштабованому виробництву та повній відповідності стандартам НАТО, 2С22 "Богдана" стає потужним новим гравцем на світовій арені артилерійських систем", — зазначає видання.

Новинки української оборонної сфери

Нагадаємо, що українська компанія Fulltime Robotics продемонструвала на виставці оборонних технологій IRON DEMO 2025 прототип свого портативного лазера SlimBeam для боротьби з ворожими дронами.

Також українсько-естонський оборонний стартап Ark Robotics представив на виставці DALO EXPO 2025 в Данії свій флагманський продукт для віддаленого керування безпілотниками — Frontier System.

Раніше в матеріалі Фокуса були представлені докладні характеристики крилатої ракети "Фламінго". Зокрема, її можливості порівняли з такими відомими системами озброєння, як Tomahawk і Storm Shadow.