Союз із Росією працює: Північна Корея посилює ударні дрони ШІ-технологіями (фото)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин високо оцінив результати випробувань ударного безпілотника "Кумсон" і наказав військовому керівництву посилити їх штучним інтелектом.

Північнокорейський диктатор керував випробуваннями дронів, вироблених на підприємствах державного Об'єднання безпілотної авіатехніки. Про це повідомляє Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

На презентації було представлено стратегічні, тактичні та багатоцільові БПЛА, розроблені північнокорейськими вченими. Кім Чен Ин високо оцінив результати випробувань ударного безпілотника "Кумсон" і одного з розвіддронів.

"У сучасних війнах безпілотні озброєння стають провідним засобом ураження. Наша дійсність висуває вимоги щодо розвитку технології, це буде першочерговим важливим завданням для модернізації наших збройних сил", — заявив диктатор.

На представлених держагентством кадрах можна побачити, як безпілотний апарат злітає і потім знищує ціль.

Після навчань північнокорейський лідер наказав військовому керівництву посилити можливості безпілотників штучним інтелектом.

Росія допомагає армії КНДР технологіями і ділиться досвідом в Україні

Аналітик Хонг Мін із Корейського інституту національного об'єднання в Сеулі каже, що Кім Чен Ин вважає безпілотні технології критично важливими для збереження "статусу великої держави".

"Дрони викликають побоювання, адже це відносно недорогі та високоефективні загрози. ШІ-технології дадуть змогу автономно виконувати бойові завдання і підвищити точність ураження", — зауважив він.

Минулого року Пхеньян представив перші ударні БПЛА і експерти тоді попередили, що нові можливості в цій галузі стали наслідком союзу з Росією. Північнокорейські війська, які воюють на боці Росії, отримують цінний досвід, зокрема з використання БПЛА на полі бою.

Штучний інтелект дасть змогу північнокорейським безпілотникам працювати під час глушіння сигналів GPS і зв'язку, зауважує Лім Иль-Чхоль із південнокорейського Кеннамського університету.

Північна Корея вже провела випробування з глушіння сигналів GPS на об'єктах Південної Кореї. Під час операції впливу зазнали кілька кораблів і десятки цивільних літаків.

Нагадаємо, українські війська навчилися збивати "Шахеди" звичайними FPV-дронами і БПЛА зі штучним інтелектом.

Американсько-німецький стартап Auterion до кінця 2025 року хоче відправити ЗСУ 33 000 ударних комплектів для безпілотників з ШІ. Дрони об'єднуються в рій технологією Nemyx.