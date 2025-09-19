Союз с Россией работает: Северная Корея усиливает ударные дроны ИИ-технологиями (фото)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытаний ударного беспилотника "Кумсон" и приказал военному руководству усилить их искусственным интеллектом.

Северокорейский диктатор руководил испытаниями дронов, произведенных на предприятиях государственного Объединения беспилотной авиатехники. Об этом сообщает Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

На презентации были представлены стратегические, тактические и многоцелевые БПЛА, разработанные северокорейскими учеными. Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытаний ударного беспилотника "Кумсон" и одного из разведдронов.

Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытаний беспилотника "Кумсон"

"В современных войнах беспилотные вооружения становятся ведущим средством поражения. Наша действительность выдвигает требования по развитию технологии, это будет первоочередной важной задачей для модернизации наших вооруженных сил", — заявил диктатор.

На представленных госагентством кадрах можно увидеть, как беспилотный аппарат взлетает и затем уничтожает цель.

Беспилотный аппарат войск КНДР уничтожил цель

После учений северокорейский лидер приказал военному руководству усилить возможности беспилотников искусственным интеллектом.

Россия помогает армии КНДР технологиями и делится опытом в Украине

Аналитик Хонг Мин из Корейского института национального объединения в Сеуле говорит, что Ким Чен Ын считает беспилотные технологии критически важными для сохранения "статуса великой державы".

"Дроны вызывают опасения, ведь это относительно недорогие и высокоэффективные угрозы. ИИ-технологии позволят автономно выполнять боевые задания и повысить точность поражения", — заметил он.

В прошлом году Пхеньян представил первые ударные БПЛА и эксперты тогда предупредили, что новые возможности в этой области стали следствием союза с Россией. Северокорейские войска, воюющие на стороне России, получают ценный опыт, в том числе по использованию БПЛА на поле боя.

Искусственный интеллект позволит северокорейским беспилотникам работать при глушении сигналов GPS и связи, замечает Лим Ыль-Чхоль из южнокорейского Кеннамского университета.

Северная Корея уже провела испытания по глушению сигналов GPS на объектах Южной Кореи. В ходе операции влиянию подверглись несколько кораблей и десятки гражданских самолетов.

Напомним, украинские войска научились сбивать "Шахеды" обычными FPV-дронами и БПЛА с искусственным интеллектом.

Американо-немецкий стартап Auterion до конца 2025 года хочет отправить ВСУ 33 000 ударных комплектов для беспилотников с ИИ. Дроны объединяются в рой технологией Nemyx.