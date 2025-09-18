В Украине зафиксированы первые сбития "шахедов" с помощью FPV-дронов, — Ким (видео)

Украина научилась сбивать ударные дроны типа "шахед" с помощью обычных FPV-дронов и дронов с использованием искусственного интеллекта.

Первый опыт такого сбивания вражеских беспилотников зафиксировали в Николаевской области, сообщил в комментарии Новости.Live начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Уже есть первые сбития "шахедов" дронами с искусственным интеллектом, первые сбития FPV-дронами "шахедов", усовершенствованными до 300 километров в час", — сказал Ким.

Он также отметил, что Николаевщина планирует делиться приобретенным опытом с другими областями, особенно прифронтовыми.

"Мы уже обучаем пятьдесят новых экипажей, которые будут работать в новой системе. Как только закроем юг, сможем поделиться этим опытом с другими областями", — пояснил Ким.

Кроме этого, Ким подчеркнул, что уровень сбивания дронов в Николаевской области может достигать 82% от всего количества "шахедов", которыми РФ атакует регион.

