В Україні зафіксовані перші збиття "шахедів" за допомогою FPV-дронів, — Кім (відео)

Україна навчилась збивати ударні дрони типу "шахед" за допомогою звичайних FPV-дронів та дронів з використанням штучного інтелекту.

Related video

Перший досвід такого збиття ворожих безпілотників зафіксували у Миколаївській області, повідомив в коментарі Новини.Live начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вже є перші збиття "шахедів" дронами з штучним інтелектом, перші збиття FPV-дронами "шахедів", удосконаленими до 300 кілометрів на годину", — сказав Кім.

Він також зазначив, що Миколаївщина планує ділитись набутим досвідом з іншими областями, особливо прифронтовими.

"Ми вже навчаємо п’ятдесят нових екіпажів, які працюватимуть у новій системі. Як тільки закриємо південь, зможемо поділитися цим досвідом з іншими областями", — пояснив Кім.

Крім цього, Кім підкреслив, що рівень збиття дронів у Миколаївській області може сягати 82% від усієї кількості "шахедів", якими РФ атакує регіон.

Нагадаємо, 18 вересня Сергій "Флеш" повідомив, що ЗСУ збили реактивний "Шахед", який не був схожий на стандартний іранський виріб.

Фокус також писав про те, що в Україні з'явилися дрони-перехоплювачі, здатні збивати реактивні "Шахеди".