"Голий літак Судного дня": у Техасі помітили в польоті рідкісний E-4B (відео)

В американському штаті Техас спостерігачі за авіацією зафіксували незвичайний виліт одного з чотирьох літаків E-4B Nightwatch ВПС США. Машина, відома як "літак Судного дня", летіла без звичного біло-синього забарвлення, покрита захисним зеленим цинк-хроматним покриттям.

Кадри незвичайного вильоту опублікувала авіаційний фотограф Торі Мей Фонтана. За її словами, літак із позивним Spice 98 вилітав із міжнародного аеропорту Форт-Верт Мічем. Він, імовірно, проходив роботи з забарвлення і технічного обслуговування в компанії International Aerospace Coatings (IAC), яка має контракт із Boeing на обслуговування літаків цього типу.

Призначення літака E-4B

Як повідомили з цієї нагоди оглядачі The War Zone, E-4B Nightwatch, створені на базі Boeing 747-200, виконують завдання Національних центрів повітряних операцій (NAOC). Ці машини служать захищеними повітряними командними пунктами, що забезпечують управління збройними силами і можливість віддачі наказу про ядерний удар навіть в умовах глобальної кризи.

Головні зовнішні ознаки літака — великий відсік супутникового зв'язку SATCOM на передній верхній частині фюзеляжу, численні антени, а також пристрій для дозаправки в повітрі в носовій частині.

E-4B перед вильотом із міжнародного аеропорту Мічем

Аналітики зазначили, що забезпечення готовності парку E-4B залишається критично важливим завданням для ВПС США. Однак із кожним роком обслуговування ускладнюється, оскільки базові планери Boeing 747-200 були випущені в 1970-1980-ті роки, а виробництво цієї серії завершилося 1987 року.

Для заміни застарілих літаків розробляється проект E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC) на базі новіших Boeing 747-8, придбаних у Korean Air. Однак поки незрозуміло, скільки саме нових SAOC буде закуплено: раніше йшлося про п'ять літаків, але обговорюють збільшення числа до восьми-десяти. Але до цього моменту парк E-4B продовжуватиме нести службу, проходячи планове техобслуговування і модернізацію для збереження повної бойової готовності.

Нагадаємо, літак "Судного дня" E-4B нещодавно засвітився на тлі нещодавньої ескалації на Близькому Сході. Згідно з даними ресурсу FlightAware, 17 червня, коли американці завдавали ударів по ядерних об'єктах Ірану, він вилетів з авіабази Барксдейл, хоча зазвичай літак стоїть на авіабазі Оффатт у Небрасці.