"Голый самолет Cудного дня": в Техасе заметили в полете редкий E-4B (видео)

В американском штате Техас наблюдатели за авиацией зафиксировали необычный вылет одного из четырех самолетов E-4B Nightwatch ВВС США. Машина, известная как "самолет Судного дня", летела без привычной бело-синей окраски, покрытая защитным зеленым цинк-хроматным покрытием.

Кадры необычного вылета опубликовала авиационный фотограф Тори Мэй Фонтана. По ее словам, самолет с позывным Spice 98 вылетал из международного аэропорта Форт-Уэрт Мичем. Он, предположительно, проходил работы по окраске и техническому обслуживанию в компании International Aerospace Coatings (IAC), которая имеет контракт с Boeing на обслуживание самолетов этого типа.

Назначение самолета E-4B

Как сообщили по этому случаю обозреватели The War Zone, E-4B Nightwatch, созданные на базе Boeing 747-200, выполняют задачи Национальных центров воздушных операций (NAOC). Эти машины служат защищенными воздушными командными пунктами, обеспечивающими управление вооруженными силами и возможность отдачи приказа о ядерном ударе даже в условиях глобального кризиса.

Главные внешние признаки самолета — крупный отсек спутниковой связи SATCOM на передней верхней части фюзеляжа, многочисленные антенны, а также устройство для дозаправки в воздухе в носовой части.

E-4B перед вылетом из международного аэропорта Мичем

Аналитики отметили, что обеспечение готовности парка E-4B остается критически важной задачей для ВВС США. Однако с каждым годом обслуживание усложняется, поскольку базовые планеры Boeing 747-200 были выпущены в 1970–1980-е годы, а производство этой серии завершилось в 1987 году.

Для замены устаревших самолетов разрабатывается проект E-4C Survivable Airborne Operations Center (SAOC) на базе более новых Boeing 747-8, приобретенных у Korean Air. Однако пока неясно, сколько именно новых SAOC будет закуплено: ранее речь шла о пяти самолетах, но обсуждается увеличение числа до восьми–десяти. Но до этого момента парк E-4B будет продолжать нести службу, проходя плановое техобслуживание и модернизацию для сохранения полной боевой готовности.

Напомним, самолет "Судного дня" E-4B недавно засветился на фоне недавней эскалации на Ближнем Востоке. Согласно данным ресурса FlightAware, 17 июня когда американцы наносили удары по ядерным объектам Ирана, он вылетел с авиабазы Барксдейл, хотя обычно самолет стоит на авиабазе Оффатт в Небраске.