На фоне эскалации с Ираном: самолет "Судного дня" Трампа совершил загадочный перелет, — СМИ

Борт Boeing E-4B "Nightwatch", известный как самолет "Судного дня", 17 июня совершил перелет из штата Луизиана в штат Мэриленд. Этот самолет оборудован командным пунктом и разработан специально для защиты ключевых должностных лиц США и координации военных действий в случае ядерного нападения.

Related video

Миссия этого самолета вызвала обсуждение в соцсетях на фоне ударов Израиля по иранским ядерным объектам и заявлений президента США Дональда Трампа о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи является "легкой мишенью". Британская газета Daily Mail пишет, что перелет может быть связан с усилением президентской безопасности ввиду эскалации на Ближнем Востоке.

Журналисты со ссылкой на сайт FlightAware отмечают, что самолет "Судного дня" вылетел с авиабазы Барксдейл, хотя обычно он стоит на авиабазе Оффатт в Небраске. Впервые он взлетел в 10:37 17 июня из штата Аризона и переместился на базу в Луизиане. В 17:56 борт вылетел из Боссье-Сити в Луизиане, пролетел вдоль побережья, сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины и сел на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде в 22:01.

Boeing E-4B сделал петлю вокруг границы Вирджинии и Северной Каролины Фото: Daily Mail

Перелет длился более четырех часов, и это вызвало спекуляции в соцсетях относительно его цели. Пользователи также заметили, что самолет имел позывной ORDER01 вместо традиционного ORDER6.

Журналисты отметили, что флот из четырех E-4B регулярно совершает полеты в США для поддержания боевой готовности.

Цель полета борта 17 июня неизвестна, отмечают журналисты. Однако он состоялся за несколько часов до того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отверг призывы Дональда Трампа к капитуляции и заявил, что его страна "будет твердо стоять против навязанной войны, так же как он будет твердо стоять против навязанного мира".

Что известно о самолете "Судного дня"

Журналисты Daily Mail сообщают, что Boeing E-4B, известный как самолет "Судного дня", способен выдерживать ядерный взрыв, электромагнитные воздействия и кибератаки, может выпускать ракеты в ответ и предназначен для защиты высокопоставленных лиц от ядерных атак. На трех палубах расположены командный пункт, конференц-зал, комната для инструктажей, зона командной работы, комната связи и зона отдыха с 18 кроватями.

Правительственный самолет США Boeing E-4B предназначен для защиты президента во время ядерных атак Фото: Daily Mail

Сейчас американские военно-воздушные силы эксплуатируют четыре борта E-4B. На них летает в зарубежные поездки министр обороны, а также они сопровождают Air Force One во время зарубежных перелетов президента США.

Напомним, в течение дня 17 июня коротковолновая радиостанция УВБ-76, или "радиостанция Судного дня", вышла на связь и передала два послания. Это произошло перед тем, как ВМС США вошли в Персидский залив.

13 июня после атаки на Иран взлетел правительственный борт Израиля "Крыло Сиона" (Wing of Zion). По данным СМИ, авиалайнер Boeing 767-338ER может использоваться как командный пункт в случае ядерного конфликта, однако доказательств этого нет.