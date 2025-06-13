Самолет "Судного дня": в Израиле после атаки на Иран взлетел правительственный борт, что о нем известно

Израильский правительственный самолет "Крыло Сиона" (Wing of Zion) вылетел из Тель-Авива и кружил над Средиземным морем утром 13 июня после того, как Израиль массово атаковал ядерные объекты Ирана. Этот борт называют "самолетом Судного дня", однако доказательств того, что он может использоваться как командный пункт в случае ядерного конфликта, на данный момент нет.

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Официальный государственный самолет Израиля "Крыло Сиона" взлетел из аэропорта имени Бен-Гуриона, сообщает издание The Times of Israel. По данным сайта отслеживания полетов FlightRadar24, авиалайнер Boeing 767-338ER вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 6:28 13 июня.

Правительственный самолет Израиля взлетел из аэропорта Бен-Гурион в 6:28 Фото: скриншот

Покружив над Средиземным морем, самолет вернулся на территорию Израиля в 7:12. В 11:19 он снова взлетел из аэропорта в Тель-Авиве. Официальных комментариев израильских властей относительно маршрута полета на момент публикации новости не было.

После массового удара по Ирану самолет "Крыло Сиона" кружил над Средиземным морем Фото: Скриншот

Ливанское издание Sawt Beirut заявляло, что взлет самолета "Крыло Сиона" может означать, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники Израиля планируют срочную встречу в воздухе или перемещаются в безопасное место. Ливанские журналисты со ссылкой на неназванные источники писали, что борт предназначен для перевозки президента и премьера в случае чрезвычайной ситуации и может использоваться как мобильный командный центр воздушного пространства.

Есть ли у Израиля самолет "Судного дня"

Ранее самолет "Крыло Сиона" взлетал с авиабазы Неватим на юге Израиля перед атакой Ирана в ночь на 14 апреля 2024 года. После этого база стала мишенью иранских ракет и беспилотников. В The Times of Israel отмечали, что построенный для премьер-министра Биньямина Нетаньяху борт никогда официально не использовался им после передачи военно-воздушным силам Израиля несколько лет назад и "собирал пыль".

Расследование о существовании в Израиле "самолета Судного дня" не дало никаких существенных доказательств, писало издание Republic World в апреле 2024 года. Израильские органы обороны и авиации опровергали эти утверждения, называли их безосновательными спекуляциями и уверяли, что "Крыло Сиона" не используется для эвакуации.

Израиль атаковал Иран: что известно

Израиль нанес удар по столице Ирана рано утром 13 июня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что масштабная операция "Вздымающийся Лев" является превентивным ударом для предотвращения создания иранцами ядерного оружия.

В результате атаки были ликвидированы командующий Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Салами и другие высокопоставленные иранские командиры и несколько ученых-ядерщиков.

Целями ударов Израиля по Ирану были ядерные объекты. В операции участвовали 200 истребителей, сбросивших более 300 боеприпасов. Иран в ответ запустил по Израилю более 100 беспилотников.