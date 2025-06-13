Літак "Судного дня": в Ізраїлі після атаки на Іран злетів урядовий борт, що про нього відомо

Ізраїльський урядовий літак "Крило Сіону" (Wing of Zion) вилетів з Тель-Авіву та кружляв над Середземним морем вранці 13 червня після того, як Ізраїль масово атакував ядерні об'єкти Ірану. Цей борт називають "літаком Судного дня", проте доказів того, що він може використовуватися як командний пункт в разі ядерного конфлікту, наразі немає.

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Офіційний державний літак Ізраїлю "Крило Сіону" злетів з аеропорту імені Бен-Гуріона, повідомляє видання The Times of Israel. За даними сайту відстеження польотів FlightRadar24, авіалайнер Boeing 767-338ER вилетів з аеропорту Бен-Гуріон о 6:28 13 червня.

Урядовий літак Ізраїлю злетів з аеропорту Бен-Гуріон о 6:28 Фото: скриншот

Покружлявши над Середземним морем, літак повернувся на територію Ізраїлю о 7:12. Об 11:19 він знову злетів з аеропорту у Тель-Авіві. Офіційних коментарів ізраїльської влади щодо маршруту польоту на момент публікації новини не було.

Після масового удару по Ірану літак "Крило Сіону" кружляв над Середземним морем Фото: Скриншот

Ліванське видання Sawt Beirut заявляло, що зліт літака "Крило Сіону" може означати, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу та високопосадовці Ізраїлю планують термінову зустріч у повітрі чи переміщуються у безпечне місце. Ліванські журналісти з посиланням на неназвані джерела писали, що борт призначений для перевезення президента та прем'єра в разі надзвичайної ситуації та може використовуватися як мобільний командний центр повітряного простору.

Чи є в Ізраїля літак "Судного дня"

Раніше літак "Крило Сіона" злітав з авіабази Неватім на півдні Ізраїлю перед атакою Ірану в ніч на 14 квітня 2024 року. Після цього база стала мішенню іранських ракет і безпілотників. В The Times of Israel зазначали, що побудований для прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу борт ніколи офіційно не використовувався ним після передачі військово-повітряним силам Ізраїлю кілька років тому та "збирав пил".

Розслідування щодо існування в Ізраїлі "літака Судного дня" не дало жодних суттєвих доказів, писало видання Republic World у квітні 2024 року. Ізраїльські органи оборони та авіації спростовували ці твердження, називали їх безпідставними спекуляціями та запевняли, що "Крило Сіона" не використовується для евакуації.

Ізраїль атакував Іран: що відомо

Ізраїль завдав удару по столиці Ірану рано вранці 13 червня. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що масштабна операція "Лев, що здіймається" є превентивним ударом для запобігання створенню іранцями ядерної зброї.

Внаслідок атаки було ліквідовано командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі й інших високопоставлених іранських командирів і кількох учених-ядерників.

Цілями ударів Ізраїля по Ірану були ядерні об'єкти. В операції брали участь 200 винищувачів, що скинули понад 300 боєприпасів. Іран у відповідь запустив по Ізраїлю понад 100 безпілотників.