На тлі ескалації з Іраном: літак "Судного дня" Трампа здійснив загадковий переліт, — ЗМІ

Борт Boeing E-4B "Nightwatch", відомий як літак "Судного дня", 17 червня здійснив переліт зі штату Луїзіана до штату Меріленд. Цей літак обладнаний командним пунктом і розроблений спеціально для захисту ключових посадовців США та координації військових дій у разі ядерного нападу.

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Місія цього літака викликала обговорення в соцмережах на тлі ударів Ізраїля по іранських ядерних об'єктах та заяв президента США Дональда Трампа про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї є "легкою мішенню". Британська газета Daily Mail пише, що переліт може бути пов'язаний із посиленням президентської безпеки з огляду на ескалацію на Близькому Сході.

Журналісти з посиланням на сайт FlightAware зазначають, що літак "Судного дня" вилетів з авіабази Барксдейл, хоча зазвичай він стоїть на авіабазі Оффатт у Небрасці. Вперше він злетів о 10:37 17 червня зі штату Аризона та перемістився до бази в Луїзіані. О 17:56 борт вилетів з Боссьє-Сіті в Луїзіані, пролетів уздовж узбережжя, зробив петлю навколо кордону Вірджинії та Північної Кароліни та сів на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленді о 22:01.

Boeing E-4B зробив петлю навколо кордону Вірджинії та Північної Кароліни Фото: Daily Mail

Переліт тривав понад чотири години, і це викликало спекуляції в соцмережах щодо його мети. Користувачі також помітили, що літак мав позивний ORDER01 замість традиційного ORDER6.

Журналісти зауважили, що флот із чотирьох E-4B регулярно здійснює польоти у США для підтримки бойової готовності.

Мета польоту борту 17 червня невідома, зазначають журналісти. Проте він відбувся за кілька годин до того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув заклики Дональда Трампа до капітуляції та заявив, що його країна "твердо стоятиме проти нав'язаної війни, так само як він твердо стоятиме проти нав'язаного миру".

Що відомо про літак "Судного дня"

Журналісти Daily Mail повідомляють, що Boeing E-4B, відомий як літак "Судного дня", здатен витримувати ядерний вибух, електромагнітні впливи та кібератаки, може випускати ракети у відповідь і призначений для захисту високопоставлених осіб від ядерних атак. На трьох палубах розташовані командний пункт, конференц-зал, кімната для інструктажів, зона командної роботи, кімната зв'язку та зона відпочинку з 18 ліжками.

Урядовий літак США Boeing E-4B призначений для захисту президента під час ядерних атак Фото: Daily Mail

Наразі американські військово-повітряні сили експлуатують чотири борти E-4B. Ними літає у закордонні поїздки міністр оборони, а також вони супроводжують Air Force One під час закордонних перельотів президента США.

Нагадаємо, впродовж дня 17 червня короткохвильова радіостанція УВБ-76, або "радіостанція Судного дня", вийшла на зв'язок і передала два послання. Це сталося перед тим, як ВМС США увійшли до Перської затоки.

13 червня після атаки на Іран злетів урядовий борт Ізраїля "Крило Сіону" (Wing of Zion). За даними ЗМІ, авіалайнер Boeing 767-338ER може використовуватися як командний пункт в разі ядерного конфлікту, проте доказів цього немає.